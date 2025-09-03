Windows 11 a tout ce qu’il faut pour rester performant, oubliez ces logiciels d’optimisation

Pour maintenir les performances de son PC sur la durée, les utilisateurs peuvent avoir le réflexe de faire appel à des logiciels tiers. Une pratique louable, mais pas forcément pertinente. Pour cause, Windows a déjà tout ce qu'il faut pour garder votre machine en forme.

C'est un fait indéniable, acheter un PC représente aujourd'hui un investissement conséquent. Il est donc logique que les utilisateurs souhaitent maintenir ses performances sur le long terme. Dans cette optique, on peut avoir le réflexe de faire appel à des logiciels tiers pour nettoyer sa machine ou optimiser son fonctionnement.

Cette pratique est-elle bonne pour autant pour votre PC et votre porte-monnaie ? Pas forcément. Comme le rappellent à juste titre nos confrères de XDA Developers, Windows 11 embarque déjà tout ce qu'il faut pour garder votre machine en forme. On vous explique tout.

Pas besoin de logiciels pour gérer la RAM

Gérer efficacement la mémoire vive utilisée par votre PC permet d'améliorer la vitesse et la réactivité de votre système. Pour ce faire, on peut déjà adopter certains réflexes pour ménager la RAM de son appareil :

désactiver des programmes inutiles au démarrage via le gestionnaire de tâches

se passer de certains effets visuels

fermer les applications les plus gourmandes en mémoire

mettre régulièrement à jour ses pilotes

opter pour un SSD comme support de stockage au lieu d'un disque dur traditionnel

On pourrait également faire le choix de se tourner vers un logiciel de nettoyage gratuit ou payant comme Windows Memory Cleaner, Wise Memory Optimizer ou Mz Ram Booster. D'autant qu'il suffit de jeter un coup d'oeil à l'utilisation de la RAM (depuis le gestionnaire des tâches) pour parfois constater un emploi excessif de mémoire sur certaines tâches moins gourmandes que d'autres.

Mais ce serait oublier que Windows le fait sciemment. En effet, lorsque votre PC est moins sollicité, l'OS autorise certaines tâches en arrière-plan à utiliser davantage de RAM afin de maintenir leurs performances. Et lorsque vous lancez une application plus gourmande en ressources comme un jeu par exemple, Windows modifie de manière dynamique la quantité de RAM allouée de sorte à garantir son bon fonctionnement. Par conséquent, utiliser un programme de réduction/optimisation de la RAM peut nuire aux performances de votre PC au quotidien, puisqu'il peut malencontreusement entrer en conflit avec les optimisations opérées par Windows.

Nettoyer les registres n'est pas vraiment utile

Comme vous le savez peut-être, le Registre Windows est une base de données qui contient l'ensemble des paramètres système et les données de configuration de vos logiciels et applications. Windows y stocke une grande quantité d'informations : emplacements des dossiers, raccourcis bureau, fonds d'écran, détails sur votre configuration matérielle, etc.

Par conséquent, l'OS et vos logiciels utilisent en permanence le Registre Windows, notamment pour y récupérer certaines informations. Pour faire simple, n'importe quelle opération aboutit à une lecture/modification du registre. Et s'il y a des erreurs dans cette base, votre système peut en pâtir (crashs au démarrage de Windows, logiciels qui plantent, etc.).

Certains logiciels de nettoyage comme CCleaner se vantent justement de pouvoir nettoyer votre registre de fond en comble, en supprimant notamment les “entrées invalides” (des entrées associées à un programme qui n'existe plus). Or, le problème avec ces services, c'est qu'ils identifient souvent chaque entrée de registre comme une erreur individuelle. Résultat, vous vous retrouvez souvent devant une liste interminable d'erreurs… Et l'envie irrépressible de faire un gros nettoyage.

Mais dans les faits, ces entrées de registre associées à aucun logiciel ne pèsent rien sur l'espace de stockage de votre PC. En revanche, ces nettoyeurs peuvent empirer la situation en considérant comme invalides des éléments importants du registre. Vous l'aurez compris, mieux vaut s'en passer.

Windows élimine déjà les fichiers temporaires

Les fichiers temporaires font partie des autres données ciblées en priorité par CCcleaner et consorts. Or, c'est également oublier que Windows embarque déjà un outil dédié à cette tâche depuis Windows 98 ! Depuis, cette fonctionnalité a même été intégrée directement dans les Paramètres de l'OS.

Baptisée Assistant de stockage, elle se charge de libérer automatiquement de l'espace à votre place en supprimant les fichiers inutiles, comme les fichiers temporaires et les éléments présents dans votre corbeille. Par défaut, il s'exécute lorsque l'appareil affiche un espace disque insuffisant pour bien fonctionner.

Néanmoins, il est parfaitement possible de modifier le comportement de l'Assistant de stockage :

Depuis le menu Démarrer, accédez aux paramètres > Système > Stockage > Assistant de stockage

Sous Exécuter l'Assistant de stockage, sélectionnez la fréquence à laquelle vous souhaitez qu'il s'exécute

En outre, vous pouvez choisir vos préférences concernant la suppression des fichiers temporaires. Il suffit de sélectionner le délai idéal dans les onglets suivants :

Sous Supprimer les fichiers de ma corbeille s'ils y ont été depuis plus de

Sous Supprimer les fichiers de mon dossier Téléchargements s'ils n'ont pas été ouverts depuis plus de

Pour conclure, Windows est déjà parfaitement équipé pour débarrasser votre PC des éléments indésirables, pour gérer le registre ou optimiser l'utilisation de la RAM.