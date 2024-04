La Freebox Révolution reçoit une nouveauté bienvenue, on ne s’y attendait pas

Sans tambour ni trompette, Free a mis à jour sa Freebox Révolution de 2010 en y ajoutant une nouveauté suffisamment remarquable pour mériter de ne pas passer inaperçue.



Qui a dit que seul les appareils récents devaient recevoir des mises à jour ? Pas Free en tout cas. Souvenez-vous : en 2010, l'opérateur dévoile la Freebox Révolution. Avec son design signé Philippe Starck, son disque dur de 250 Go, son lecteur Blu-Ray ou sa compatibilité avec AirPlay, autant dire qu'elle porte bien son nom. Au fil du temps, l'appareil est tout de même dépassé par ses successeurs et la concurrence, à tel point qu'on parle d'abandon. Mais rien de tel ne se produit, bien au contraire. Les mises à jour continuent plus de 10 après la sortie de la box.

Une longévité exceptionnelle qui n'est visiblement pas prêt de s'arrêter, d'autant que la Révolution est encore disponible si vous prenez un abonnement chez le trublion du Web. Et n'allez pas croire que Free l'oublie pour préparer l'arrivée de la Freebox Ultra. Début 2024, la box accueille le service de streaming TF1+ au même titre que ses petites sœurs plus modernes. Histoire de continuer sur cette lancée, c'est une autre plateforme du genre qui fait son apparition en toute discrétion.

Cette grosse nouveauté débarque sur la Freebox Révolution en toute nouveauté

En se baladant sur l'interface de sa Freebox Révolution le 20 avril, Cyrille Varnier remarque une ligne qui n'était pas là la veille. À l'heure où nous publions cet article, Free n'a fait aucune annonce à ce propos. Pourtant c'est un ajout de taille puisqu'il s'agit de l'accès à Apple TV+. Il prend place dans l'onglet Vidéos à la demande, juste en-dessous de TF1+. Ça n'en a pas l'air comme ça, mais c'est un petite prouesse technique. La box de 2010 ne gère pas la 4K, mais parvient tout de même à afficher l'interface d'Apple sans problème.

Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le même internaute repère également en haut du menu de la box une bannière de publicité pour la série Shogun, disponible sur Disney+. Sauf que cette plateforme n'est pas (encore) présente sur la Révolution. D'ailleurs, ouvrir la pub lance la bande-annonce sans lien vers une page pour s'abonner. Il est donc très probable que Disney+ vienne bientôt s'ajouter à Netflix, Prime Video et désormais Apple TV+.