Free : le nombre de pannes sur le réseau fibre va drastiquement baisser, voici pourquoi

Lors du MWC 2024, Free a dévoilé une nouvelle technologie de surveillance de ses réseaux fibre intitulée Infrabird. En seulement quelques mois, celle-ci est parvenue à faire chuter de 45 % les opérations de maintenance. On vous explique comment elle fonctionne.

Comme chez tous les opérateurs, les abonnés Free doivent malheureusement faire face à des pannes intempestives sur leur réseau. On se souvient notamment du blackout complet qui avait mis à genoux les services de l’opérateur dans toute la France l’année dernière. Si ce genre de situations est généralement réglé en quelques heures tout au plus, celles-ci restent très handicapantes pour de nombreux utilisateurs. Il est donc crucial pour les opérateurs de réduire les risques.

C’est avec cet objectif en tête que Free a créé Infrabird. Sur LinkedIn, l’opérateur décrit Infrabird comme « une solution innovante de surveillance des interventions sur site pour les nœuds d’infrastructure FTTH, basée sur les technologies IoT et NFC. » Concrètement il s’agit de prévoir en avance les zones du réseau qui vont nécessiter une opération de maintenance et, lorsque cela est possible, régler le problème en amont.

Voici comment Free améliore la stabilité de son réseau

Et visiblement, cela fonctionne. Ces 18 derniers mois, Free a testé Infrabird dans la région de Meaux et les résultats ont été plus que convaincants. L’opérateur affirme que sur cette période, la technologie lui a permis de réduire de 45 % les besoins en maintenance sur le réseau fibre. Infrabird a en effet permis de « mieux monitorer à distance la planification des interventions et donc des accès aux armoires réseaux ».

Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour les abonnés, qui devraient remarquer une nette amélioration de la stabilité de leur connexion fibre une fois qu’Infrabird sera déployé sur tout le territoire. Free n’a d’ailleurs pas encore annoncé de date pour le lancement national de sa nouvelle solution, mais on imagine que cela ne saurait tarder. D’autant que l’opérateur a déjà été récompensé pour ses efforts de construction d’un réseau plus respectueux de l’environnement. Ce serait dommage de ne pas profiter de cette belle occasion de communication.