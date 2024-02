Freebox Ultra : voici combien il faut payer pour avoir l’offre Streaming la plus complète

Avec sa nouvelle Freebox Ultra, l'opérateur inclut dans son abonnement plusieurs services de streaming, comme Amazon Prime Video, Netflix, Universal+ ou Disney+. Il faut également ajouter à cela l'accès à Canal+ (en live seulement). Mais pour tenir la promesse des 49,99 € par mois, Free a fait des concessions sur la qualité des formules d'abonnement streaming. Voici combien il faudra payer si vous souhaitez avoir le top du top comme la 4K sans pub ou un bouquet Canal élargi.

Comme vous le savez peut-être, Free a présenté en grande pompe sa nouvelle Freebox Ultra ce 30 janvier 2024 lors d'une nouvelle conférence menée par Xavier Niel. Pour l'opérateur, il s'agit d'une étape charnière, la Freebox Ultra étant tout simplement la première box fibre optique du marché à embarquer une compatibilité Wi-Fi 7.

Grâce à la prise en charge de cette nouvelle norme, Free promet des débits indécents, de l'ordre de 8 Gbit/s en montant et en descendant. Du jamais vu tout simplement. En sans fil, les utilisateurs pourront atteindre jusqu'à 6 Gbit/s, à condition d'avoir des appareils Wi-Fi 7 compatibles évidemment. Histoire d'enfoncer le clou, la Freebox Ultra sera proposée à 39,99 € et 49,99 € par mois (pendant la 1re année).

Dans la formule proposée à une cinquantaine d'euros, Free frappe fort en intégrant une offre divertissement inédite. En effet, en plus des 280 chaînes de TV incluses, les clients pourront bénéficier d'un accès à :

Canal+, la chaîne en live

Disney+

Netflix

Amazon Prime Video

TV by Canal

QQEE

Universal +

Free Ligue 1

Cafeyn

Un ensemble plutôt séduisant, surtout pour le prix annoncé. Mais fatalement, pour tenir sa promesse des 50 euros pas mois, Free a dû faire des concessions sur la qualité des abonnements streaming fournis. Concernant Netflix et Disney+ notamment, il s'agit des offres Standard avec publicités proposées à 5,99 €/mois sur les deux plateformes. Quant à Canal+, il s'agit de la chaîne live seulement. En d'autres termes, il n'y a pas d'accès au replay et aux autres chaînes du groupe Canal+.

Combien il faut payer pour avoir la meilleure offre streaming avec sa Freebox Ultra

Toutefois, Free l'a confirmé, les utilisateurs pourront augmenter leur offre pour s'ils souhaitent par exemple se débarrasser des pubs sur Netflix et Disney+, ou obtenir un bouquet Canal+ élargi. Mais concrètement, combien cela va coûter ?

Pour Netflix et Disney+

Dans le cas de Netflix ou Disney+, le calcul est simple. En effet, il suffira de faire la différence entre le prix de la formule souhaitée et celui de l'abonnement avec pub pris en charge par Free. Par exemple, si vous souhaitez passer à un abonnement Netflix Standard (soit Netflix en Full HD sans pub sur 2 appareils), il faudra ajouter à la facture 7,5 € par mois.

Offre Standard sans pub Offre Premium (4K sans pub) Prix total Abonnement Freebox Ultra Netflix + 7,5 €/mois + 14 €/mois 67,49 € (Standard), 73,99 € (4K) Disney+ +3 €/mois + 6 €/ mois 62,99 € (Standard), 65,99 € (4K)

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessus, on dépasse allègrement les 50 € promis si l'on souhaite profiter d'une meilleure définition, le tout sans pub, sur Netflix et Disney. Et si vous revoyez à la hausse votre offre sur les deux plateformes, l'abonnement Freebox Ultra grimpera à 70,49 € par mois (en optant pour la formule Standard) et à 79,99 € par mois (pour les offres Premium 4K).

Pour Canal+

Quant à Canal+, Free a également confirmé qu'il serait possible d'élargir son bouquet. Ainsi, contre 7 € par mois en plus, les utilisateurs pourront profiter de l'offre “Canal+”. Facturée à 22,99 € par mois sur le portail de la chaîne cryptée, cette formule inclut Canal+ en live, mais aussi le replay ainsi que six chaînes supplémentaires :

Canal+ Box Office

Canal+ Grand Ecran

Canal+ Sport 360

Canal+ Series

Canal+ Docs

Canal+ Kids

En outre, précisons qu'Apple TV+ est également compris dans le package. Rappelons au passage qu'Apple a augmenté le prix de son abonnement streaming en octobre 2023, pour passer à 9,99 € par mois. De facto, rien que la présence d'Apple TV+ dans l'offre compense les 7 euros demandés pour passer à l'offre Canal+.

Et si vous préférez plutôt investir dans une offre centrée sur le sport, il est également possible d'opter pour le bouquet Canal+ Sport (qui comprend notamment beIN Sports et Eurosport) pour 14 € par mois en plus sur votre facture Free.