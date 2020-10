Free : la Freebox Révolution bientôt abandonnée par l’opérateur ?

Free pourrait-il bientôt mettre fin à la carrière de la Freebox Révolution ? La box n'est plus disponible dans les propositions affichées après un test d'éligibilité. De quoi s'interroger sur le devenir de la box emblématique de Free, qui va bientôt fêter son dixième anniversaire.

Free procède en ce moment à un ménage de printemps concernant ses équipements vieillissants. En juillet, l'opérateur a officiellement stoppé la commercialisation de la Freebox One. La box, lancée en 2018, cède donc sa place face à la toute récente Freebox Pop, la nouvelle box intermédiaire de Free. La Freebox Pop s'impose d'ailleurs comme un succès avec près de 100 000 abonnés en deux mois seulement.

Plus récemment, plusieurs signes nous ont laissés penser que la Freebox Mini 4K serait la prochaine à partir à la retraite. En effet, l'offre Internet dédiée à la Freebox Mini 4K sur le site Internet a disparu. Il est néanmoins toujours disponible de s'abonner à une offre Freebox Mini 4K par téléphone ou via les bornes de Free.

La Freebox Révolution bientôt mise au placard ?

Et en ce samedi 10 octobre, nous apprenons que c'est au tour de la Freebox Révolution d'être sur la sellette. En effet, après avoir empêché ses clients de migrer d'une ancienne box vers la Freebox Révolution, nous avons constaté que l'opérateur a retiré l'offre Freebox Révolution parmi les propositions affichées à la suite d'un test d'éligibilité.

En effet, les seules offres disponibles pour les nouveaux clients concernent uniquement la Freebox Pop, la Freebox Delta avec ou sans le player Devialet et enfin la Delta S (routeur uniquement). Certes, en farfouillant quelques minutes sur le site, il est possible de trouver la Freebox Révolution dans la catégorie “Prix irrésistibles” affichée à 19,99 € pour la première année.

Quoi qu'il en soit, il est fort probable que la Freebox Révolution disparaisse totalement du site de Free d'ici quelques semaines, afin de laisser la place aux trois box phares de l'opérateur. Une fois la Freebox Révolution mise au placard, les clients seront contraints de se tourner vers les offres les plus chères de l'opérateur. Moins de choix, mais une offre plus claire et plus simple, avec une entrée de gamme, une box intermédiaire et une offre tournée davantage vers le haut de gamme.