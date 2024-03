La Freebox Pop est désormais compatible Wi-Fi 7, comment en profiter ?

En toute discrétion, Free propose une Freebox Pop compatible avec le Wi-Fi 7. Elle est disponible pour les nouveaux abonnés comme pour les anciens. On vous explique comment la demander.



Ce n'est pas parce que la Freebox Ultra est arrivée que l'opérateur oublie ses autres box. Les abonnés n'ont pas tous l'envie de passer à la dernière génération en date, même si elle est la seule à proposer certaines caractéristiques comme la compatibilité avec le Wi-Fi 7. Heureusement pour eux, on savait déjà que Free prévoyait de doter sa Freebox Pop de la nouvelle norme Wi-Fi. Sans tambour ni trompette, il est désormais possible de profiter de la connexion sans fil la plus rapide du marché sur la Pop.

Précisons que seuls les clients reliés en fibre FTTH, ou fibre optique jusqu'au domicile, peuvent en bénéficier. Que vous soyez déjà abonné ou que vous envisagiez de souscrire n'a pas d'importance, vous avez droit au Wi-Fi 7 dans les 2 cas. Ce dernier n'est pas exactement le même que celui de la Freebox Ultra dans la mesure où il ne supporte pas la bande de fréquence 6 GHz, celle qui sert au Wi-Fi 6E. Il est donc moins rapide que celui de son aînée.

Free sort une Freebox Pop avec support du Wi-Fi 7, voici comment la demander

Si vous êtes nouveau client, vous n'avez rien à faire de spécial puisque que demander une Freebox Pop vous permettra de recevoir le nouveau modèle directement. Le tarif n'a pas changé : 29,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois ensuite. Les débits théoriques aussi restent les mêmes, soit jusqu'à 5 Gbit/s en descendant et 700 Mbit/s en ascendant. Pour les abonnés actuels, procédez comme suit :

Connectez-vous à votre Espace client Free.

Free. Allez dans la rubrique Ma Freebox .

. Cliquez sur le bouton Commander un Server Pop WiFi 7.

Notez qu'au moment de publier cet article, Free affiche un message indiquant Précommande bientôt disponible. Il faut donc attendre quelques jours voire plus avant de pouvoir réellement passer commande. L'échange de box coûte 49 €, une somme qui sera appliquée sur la prochaine facture. Le Wi-Fi 7 de la Freebox Pop promet un débit jusqu'à 2 fois plus rapide que celui du Wi-Fi 6E. Il permet également de connecter jusqu'à 64 appareils en même temps.