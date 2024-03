Freebox Ultra : le module SFP+ RJ45 est disponible chez Free, à vous les 8 Gb/s

L'opérateur Free propose désormais l'envoi d'un module SFP+ RJ45 pour les abonnés possédant une Freebox Ultra afin d'atteindre les 8 Gb/s. Il faudra bien sûr posséder le matériel adéquat pour en profiter.

Il aura fallu attendre de longues années avant que l'opérateur Free dévoile enfin sa nouvelle Freebox. La plupart des gens vous diront que la patience a fini par payer tant la Freebox Ultra et l'abonnement qui va avec sont qualitatifs. Déjà, c'est la première box fibre optique du marché français à proposer une compatibilité Wi-Fi 7. Certes, bon nombre d'internautes ne profitent pas encore du Wi-Fi 6 ou 6E, mais il est toujours appréciable de savoir que sa box est parée pour le futur, surtout quand on voit le temps écoulé entre la sortie de l'Ultra et de la Delta, précédente haut de gamme de l'opérateur.

Le forfait associé à la Freebox Ultra n'est pas en reste : pour peu que vous soyez près à mettre le prix, c'est l'offre de streaming la plus complète à ce jour. Amazon Prime Video, Netflix, Universal+, Disney+… Tout y est ou presque, avec des tarifs plus ou moins élevés selon vos choix en matière de qualité d'image ou de publicités. Pas d'inquiétude si vous choisissez de toute prendre en 4K, la box peut afficher un débit jusqu'à 8 Gb/s symétrique, aussi bien en montant qu'en descendant. Mais pour ça, il vous faut a minima un accessoire que Free propose désormais directement.

Abonnés Free, vous pouvez demander un module SFP+ RJ45 pour votre Freebox Delta depuis votre espace client

Vous vous en doutez, il se suffit pas de sortir la Freebox Ultra de son carton et de la brancher pour atteindre une telle vitesse. Il vous faut quoi qu'il arrive un module SFP+ RJ45. Pour faire simple, il s'agit d'un petit adaptateur ouvrant la voie aux 8 Gb/s symétriques. Il est désormais possible de le commander directement depuis votre espace client Free. Techniquement, c'est gratuit, mais notez que l'opérateur vous demandera des frais d'envoi de 10 € qui apparaîtront sur votre prochaine facture.

Il est également précisé qu'il s'agit d'une location. Si vous résiliez votre offre, le module devra être restitué avec les autres équipements sous peine de devoir payer 30 € de pénalité. Obtenir le module n'est que la première étape. Il faut également posséder tout le matériel nécessaire : un câble Ethernet de catégorie 6E ou 7 minimum et un PC assez puissant équipé d'une carte réseau compatible 10 Gb/s.