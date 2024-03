Free : mauvaise nouvelle pour les abonnés Freebox Pop et Delta

Avis aux abonnés Freebox Pop et Delta actuels, l'opérateur a décidé d'arrêter d'offrir la formule Disney+ Standard sans publicité. Ces derniers mois, le Trublion du net a proposé à plusieurs reprises et gratuitement des mois d'abonnement à la plateforme de streaming.

Depuis 2021, Free avait pris l'habitude de proposer gratuitement à ses abonnés Freebox Pop et Delta plusieurs mois d'abonnement à Disney+, la plateforme de streaming de la firme aux grandes oreilles.

Ceux qui le souhaitaient pouvaient ainsi profiter quand ils le désiraient de 6 mois offerts au service. Pratique pour ceux qui avaient envie de découvrir le catalogue de Disney+ sans mettre la porte-monnaie et découvrir certains contenus exclusifs comme The Mandalorian ou encore les dernières productions Pixar.

Seulement en mars 2022, Free avait supprimé ce bonus appréciable, avant de le proposer à nouveau en début d'année 2023. Mais cette fois-ci, les clients pouvaient bénéficier uniquement de 3 mois d'abonnement sans frais, contre 6 mois auparavant.

Disney+ n'est plus offert aux anciens abonnés Freebox Pop et Delta

Or, si vous êtes actuellement engagé chez Free pour une offre Freebox Pop ou Delta, sachez qu'il est maintenant trop tard pour jouir de cet avantage. En effet, Free a visiblement décidé de le supprimer ce lundi 18 mars 2024. Les anciens clients qui n'avaient pas encore activé l'offre devront désormais sortir la carte bleue et s'abonner au prix fort à l'une des trois formules du service de SVOD.

Pour rappel, Disney+ se décline actuellement en trois abonnements :

la version Standard avec publicité, facturée à 5,99 €/mois sans engagement (Définition Full HD et 2 écrans en simultané)

sans engagement (Définition Full HD et 2 écrans en simultané) la version Standard à 8,99 €/mois sans engagement (Définition Full HD, 2 écrans en simultané et Téléchargement)

sans engagement (Définition Full HD, 2 écrans en simultané et Téléchargement) la version Premium à 11,99 €/mois sans engagement (Définition 4K, 4 écrans en simultané, Dolby Atmos et Téléchargement)

Précisons néanmoins que les nouveaux clients qui viennent de souscrire à une offre Freebox Pop ou Delta peuvent toujours profiter de trois mois d'abonnements offerts à Disney+ en version Standard.

Par ailleurs, rappelons que Free a décidé d'offrir récemment à tous ses abonnés (qu'importe le modèle de box) le service de replay Universal+. Via cette plateforme, les utilisateurs pourront notamment voir à la demande les séries et films diffusés sur les chaînes Dreamworks, SyFy, E! et 13ème Rue.