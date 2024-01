Free lance la Freebox Ultra, l’offre fibre la plus rapide en France à partir de 39,99€/mois

Free vient de lancer une nouvelle Freebox haut de gamme, nommée Ultra. Elle prend cette fois-ci une forme ovale, et promet des débits encore jamais vus dans une box Internet grâce au Wi-Fi 7.

Ça y est, la Freebox Ultra est enfin là, et elle promet de révolutionner nos usages. La principale nouveauté de cette Freebox est la prise en charge de la norme Wi-Fi 7 (802.11be), une première pour une box d’opérateur dans le monde. Le Wi-Fi 7 promet non seulement des débits théoriques hallucinants, jusqu’à 46 Gbit/s (contre 9,6 Gbit/s pour le Wi-Fi 6), mais aussi une latence bien inférieure à celle de la génération précédente.

Le Wi-Fi 7 offrira également bien plus de stabilité, et une capacité réseau jusqu’à 5 fois supérieure grâce à la taille du canal qui passe à 320 MHz. Plutôt que de ne pouvoir que vous connecter à un réseau 2,4 GHz ou 5/6 GHz, le nouveau fonctionnement multi-liens (MLO) du Wi-Fi 7 devrait permettre à vos appareils d’utiliser l’agrégation de ces liens pour passer dynamiquement de l’un à l’autre et obtenir un débit plus élevé, une latence plus faible et une fiabilité plus élevée.

Quels débits pour la Freebox Ultra ?

Free annonce un débit descendant maximal à 8 Gbit/s, mais également en débit montant ! Une première. En Wi-Fi, vous serez capable d’atteindre les 6 Gbit/s, à condition évidemment que vos appareils soient compatibles. Au niveau des connectiques, Free annonce 4 ports Ethernet 2,5 GHz, de l’USB 3.2 et même un emplacement pour un SSD NVMe.

Malgré ces performances impressionnantes, Free s’est assuré que sa box ne fera pas exploser votre consommation d’électricité. La Freebox Ultra devrait consommer autant qu’une Freebox Pop, environ 9,9W. Elle devrait durer au moins 10 ans, puisque Free s’engage à la rendre la plus durable et réparable possible.

Free a aussi pensé sa Freebox Ultra pour qu’elle soit très simple à utiliser. Il vous suffira de scanner un QR code pour vous connecter, et le répéteur Wi-Fi inclus devrait automatiquement se lier à la box sans intervention de l’utilisateur.

Free inclut presque tout avec sa Freebox Ultra

Freebox Ultra inclut de 280 chaînes de Télé incluses, dont notamment TV by Canal ou Free Ligue 1 et directement accessibles depuis l’interface OQEE by Free, mais aussi plus de 500 films et séries grâce au service de vidéo à la demande gratuit OQEE Ciné.

Les différentes plateformes de streaming sont également de la partie, puisqu’on retrouve Prime Video, Universal+, Netflix, et même Disney+. Pour Amazon, les abonnés auront également droit aux autres avantages Prime, tels que la livraison gratuite et rapide ou encore un accès à Amazon Music.

Avec la Freebox Ultra, les abonnés auront également droit à la chaîne Canal+ sans coûts supplémentaires, une première pour un opérateur en France.

Prix et disponibilité

La Freebox Ultra est disponible à 49,99 euros par mois pendant un an, après quoi elle passera à 59,99 euros par mois. L'offre est sans engagement.

Une autre offre Freebox Ultra Essentiel est également proposée à 39,99 euros par mois pendant un an, puis à 49,99 euros par mois. Cette dernière n'inclut pas tous les abonnements aux différentes plateformes de streaming.

Si vous souscrivez aux offres Freebox Ultra, vous aurez droit à un tarif promotionnel pour une formule mobile Free 5G avec data illimité à seulement 9,99 euros par mois pendant 1 an puis 15,99 euros par mois.

Free met également à disposition dans son offre un boîtier 4G « Pocket Wi-Fi » pour bénéficier de sa connexion avant le raccordement, ou pour l’emporter en vacances. Les clients pourront également compter sur Free Proxi, un service d’assistance de proximité, c’est-à-dire un conseiller ou un technicien qui pourront vous assister rapidement.