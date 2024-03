Abonnés Freebox, tous les contenus Universal+ sont gratuits jusqu’au 31 mars !

Free vient de faire un joli cadeau à tous ses abonnés Freebox : le service de replay Universal+ ainsi que toutes les chaînes incluses sont désormais gratuits. Attention toutefois, cette offre s’arrêtera le 31 mars prochain, il va donc falloir vous dépêcher pour en profiter.

Décidément, les abonnés Freebox sont gâtés en ce moment. La semaine dernière, les clients ayant opté pour la Freebox Ultra Essentiel se sont déjà vus offerts le bouquet TV by Canal, qui comprend une cinquantaine de chaînes. Pendant, tous les abonnés Freebox, même ceux se trouvant encore sur des modèles plus anciens, ont eu droit aux 4 chaînes Universal+ accessibles gratuitement. Cette offre sera disponible jusqu’au 31 mars.

Mais Free ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. Comme l’ont découvert nos confrères d’Univers Freebox, le service de replay d’Universal+ est lui aussi disponible gratuitement à compter d’aujourd’hui, et ce, peu importe votre modèle de Freebox. Autrement dit, ce sont des centaines de contenus accessibles sans surcoût qui viennent s’ajouter au catalogue des utilisateurs sans avoir à faire quoi que ce soit.

Free offre le replay d’Universal+ et ses centaines de contenus à tous ses abonnés

Nul besoin d’effectuer une manipulation de votre côté pour profiter de cette offre. Il vous suffit en effet de vous rendre dans la section Freebox Replay de votre player. Dans cette rubrique, vous trouverez toutes les plateformes de replay disponibles avec votre abonnement. Il ne reste plus qu’à cliquer sur Universal+ pour que l’application et se lance sans vous demander de souscrire à un abonnement.

Pour rappel, les 4 chaînes disponibles au sein d’Universal+ sont Dreamworks, SyFy, E ! et 13ème Rue. À cela s’ajoutent les centaines de films et séries mis à disposition sur la plateforme de streaming. Vous avez donc largement de quoi vous occuper d’ici le 31 mars, date de fin de cet accès gratuit. Notez également qu’il vous faudra tout de même créer un compte et penser à vous désabonner avant la date fatidique. Enfin, si vous possédez une Freebox Ultra ou Révolution avec TV by Canal inclus, sachez qu’Universal+ est d’ores et déjà inclus dans votre abonnement sans surcoût.