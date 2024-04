Free : ce forfait mobile devient plus cher, c’est la deuxième augmentation en 2 semaines

En toute discrétion, Free a revu à la hausse le prix d'un de ses forfaits mobiles. Le problème est qu'il avait déjà augmenté il y a quelques jours à peine, ce qui en fait deux à suivre.



La guerre fait rage chez les opérateurs. Les clients ne veulent plus débourser des dizaines d'euros pour profiter d'un maximum de données mobiles et les forfaits sont bien obligés d'être revus pour rester compétitifs. Chez RED by SFR par exemple, 100 Go mensuel coûte 10,99 €, sans engagement. Bouygues Telecom monte à 130 Go pour 12,99 €, tout comme Sosh. En février dernier, Free a dû répondre en modifiant son forfait Série Free. Son prix a ainsi baissé en même temps que son enveloppe de data, passant de 140 à 110 Go.

L'offre de Free est depuis revenu à 140 Go par mois en France Métropolitaine et 18 Go depuis l'Europe et les DOM. Il permet les appels, SMS et MMS illimités. La connexion se fait cependant en 4G et 4G+ uniquement. Au bout d'un an, vous basculez automatiquement sur le forfait Free 5G à 19,99 € par mois sans engagement. En attendant, le Série Free était à 9,99 €. “Était”, car son prix a augmenté rapidement après sortie, pour atteindre 10,99 € début avril. C'était il y a peine 15 jours, et pourtant les clients doivent faire face à une nouvelle hausse.

Ce forfait Free augmente encore après une première hausse récente

En consultant la page du forfait Série Free, vous pouvez voir que son tarif mensuel a augmenté d'un euro. Au total, le prix a grimpé de 2 € en l'espace de 15 jours. Petite consolation : cela ne concerna pas les abonnés bénéficiant d'une offre plus intéressante. Les nouveaux clients eux, n'auront pas d'autres choix que de payer 11,99 € par mois pour en profiter.

L'opérateur reste tout de même dans la course si l'on compare ce nouveau tarif à ceux de la concurrence. Pour rappel, le forfait 5G qui se débloque au bout d'un an dispose de 250 Go de données mobiles mensuelles, et de 35 Go utilisables dans 100 pays du monde. Espérons tout de même que les augmentations ne vont pas continuer sur ce rythme soutenu, l'addition finirait par être particulièrement salée avant la fin de l'année.