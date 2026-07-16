Le ciel nous tombe sur la tête ? Cette météorite a traversé un toit, mais elle pourrait être la clé des origines de la vie sur Terre

Il y a deux ans, une météorite s’est écrasée dans une maison du New Jersey. Sa préservation exceptionnelle a permis aux chercheurs de révéler ses secrets, de sa constitution à sa provenance. Mais elle pourrait surtout être la clé des origines de la vie sur Terre.

Pluie de météorites
Crédits : 123RF

16 juillet 2024, Hillsborough dans le New Jersey. Une roche spatiale de 50 kg traverse le toit d’une maison et se brise en plusieurs morceaux. Grâce à la réaction exemplaire du propriétaire de la demeure, ces fragments ont évité la contamination et ont ainsi pu livrer leurs secrets.

L’homme s’est muni de gants et a rapidement collecté ces échantillons de météorites dans des bocaux, puis il a contacté l'American Meteor Society. Résultat : ces fragments sont remarquablement préservés. Les scientifiques ont ainsi été en mesure de retracer la provenance de la météorite et la classer. Et elle pourrait même receler des indices sur les origines de la vie sur la Planète bleue.

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Cette météorite intacte pourrait contenir la clé des origines de la vie sur Terre

Cette météorite fait partie des chondrites carbonées : puisqu’elles absorbent la moindre humidité, les manipuler à mains nues aurait été fatal. Mais le propriétaire de la maison dont elle a traversé le toit a eu le bon réflexe, au point qu’il s’agit des « météorites de type CM1/2 les plus intactes que nous connaissions » (malgré quelques traces de fibre de verre et de moquette) selon les propos relayés par Space.com de Peter Jenniskens, astronome spécialiste des météores au SETI Institute et au Centre de recherche Ames de la NASA.

C’est justement cette intégrité exceptionnelle qui a permis aux scientifiques de déduire la catégorie de ces météorites. Ce n’est d’ailleurs que la seconde de type CM1/2 à avoir été observée sur Terre. Ils y ont découvert des acides aminés, mais aussi des composés organiques. Surtout, la météorite renfermait de petits fragments salés : cela suggère qu’elle pourrait être issue d’une zone proche de la surface de son astéroïde parent, qui serait salé et saumâtre.

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Ces deux caractéristiques sont cruciales : selon les scientifiques, cette saumure salée pourrait être à l’origine de réactions chimiques entre les molécules organiques et les minéraux capables de créer la vie. Si cela s’avère correct, la théorie selon laquelle des collisions de météorites auraient apporté les ingrédients indispensables à la vie sur Terre se vérifierait.

Enfin, l’équipe de chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue Science Advances, est parvenue à retracer la trajectoire de cette météorite grâce aux images de différents types de caméras (embarquées, de sécurité, de sonnettes connectées, de smartphones, du radar météo Doppler de l’aéroport de Newark…). Cette météorite proviendrait donc « de la partie interne de la ceinture d’astéroïdes », voire d’une zone ayant déjà été observée par la mission Lucy de la NASA.


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