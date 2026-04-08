Ces photos d’Artemis II révèlent la face cachée de la Lune comme on ne l’avait jamais vue

Artemis II a offert au monde une vue inédite de la face cachée de la Lune. Les astronautes ont photographié le satellite depuis 6 550 km de sa surface. Un équipement professionnel embarqué à bord d'Orion a rendu ces clichés possibles. Ces images vont désormais servir à cartographier des zones encore très mal connues des scientifiques.

lune face cachee
Source : NASA

Le programme Artemis mobilise la NASA depuis plusieurs années pour ramener des astronautes au-delà de l'orbite terrestre. Des fuites d'hydrogène répétées sur la fusée SLS avaient repoussé le lancement à plusieurs reprises. Le décollage a finalement eu lieu le 1er avril 2026 depuis le Centre spatial Kennedy, devant 400 000 spectateurs. Quelques jours plus tard, la capsule Orion avait pulvérisé le record de distance d'Apollo 13. Elle avait atteint 407 000 kilomètres de la Terre, un chiffre inégalé depuis 1970.

La mission Artemis II ne se résumait pas à ce record. L'équipage composé de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et Jeremy Hansen a effectué un survol complet de la Lune. La capsule a évolué entre 6 000 et 7 000 kilomètres de la surface lunaire pendant cette phase décisive.

face cachee lune
Source : NASA

Artemis II photographie la face cachée de la Lune à 6 550 km, une première avec la technologie actuelle

Les astronautes ont travaillé en binômes pendant sept heures pour photographier la face cachée de la Lune. Au point le plus proche, soit 6 550 km, notre satellite apparaissait à l'œil nu comme une balle tenue à 40 centimètres. La NASA a publié les premières images issues de ce survol. L'une d'elles rappelle la célèbre photo Earthrise prise par Apollo 8 en décembre 1968. C'est la première fois que des humains documentent cette face cachée avec une technologie moderne capable d'une telle précision.

crateres lune face cachee
Source : NASA

Ces images auront une utilité scientifique directe. Cartographier la Lune ne se résume plus à compter des cratères. Les chercheurs doivent évaluer quelles régions pourraient abriter de l'eau gelée, une ressource clé pour toute présence humaine durable. Les structures proches du pôle sud restent les plus prometteuses, après 4,5 milliards d'années dans une ombre quasi permanente. L'équipage a aussi observé le comportement du Soleil depuis cette position, des données précieuses pour les futures missions. Orion a ensuite entamé son retour vers la Terre, avec un amerrissage dans le Pacifique prévu le 10 avril.

photo lune artemis ii
Source : NASA

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