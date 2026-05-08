Cet astéroïde hors norme aurait creusé le plus grand cratère de la Lune il y a 4 milliards d’années

Le plus grand cratère de la Lune intrigue les scientifiques depuis des décennies. Une nouvelle étude identifie enfin l'astéroïde qui l'a creusé il y a 4 milliards d'années. Sa forme et sa trajectoire livrent des indices qui pourraient changer la compréhension de l'histoire de notre satellite naturel.

pole sud une
Source : NASA/GSFC/Arizona State University

Les cratères lunaires fascinent les chercheurs depuis les premières observations télescopiques. Chacun d'eux conserve la trace d'un impact et permet de reconstituer l'histoire du système solaire primitif. La Lune, dépourvue d'atmosphère et d'activité géologique, agit comme une archive naturelle. Les scientifiques s'y intéressent d'autant plus que certains cratères pourraient receler de la glace. De récentes études ont montré que les cratères lunaires plongés dans l'ombre depuis des milliards d'années renferment les réserves les plus prometteuses pour les futures missions habitées.

Parmi tous ces impacts, le bassin Pôle Sud-Aitken se distingue par ses dimensions exceptionnelles. Ce cratère dépasse 2 000 kilomètres de large, sur la face cachée de la Lune. Il est le plus grand et le plus ancien de notre satellite naturel. Son origine a longtemps fait débat. Le bassin se situe précisément dans la région visée par les futures missions lunaires habitées. Le commandant de la mission Artemis 2 a récemment confirmé qu'un alunissage au pôle sud lunaire était désormais faisable.

Un astéroïde de 260 km s'est décapité en frappant la Lune et a laissé une cicatrice de 2 000 km

Le bassin Pôle Sud-Aitken a été formé par un astéroïde différencié d'environ 260 kilomètres de large. C'est ce que révèle une étude publiée dans Science Advances. Elle a été dirigée par Shigeru Wakita, chercheur à l'université Purdue aux États-Unis. À l'aide de simulations 3D haute résolution, l'équipe a reconstruit la trajectoire de l'impacteur. Cet astéroïde possédait un noyau de fer dense entouré d'une couche rocheuse, comme une petite planète. Il a percuté la Lune à environ 13 kilomètres par seconde, selon un angle de 30 degrés.

Cet angle faible est la clé du mystère. En frappant en oblique, l'astéroïde a été littéralement décapité. Ses couches supérieures se sont détachées. Son noyau de fer a continué de creuser, formant la forme elliptique du bassin. Un astéroïde ordinaire aurait produit un cratère plus arrondi. L'impact a aussi projeté des matériaux du manteau lunaire vers le pôle sud, à plus de 90 kilomètres de profondeur. Si les simulations sont exactes, les astronautes d'Artemis 4 pourraient prélever ces échantillons dès 2028. Ces roches permettraient de mieux comprendre la formation de la Lune.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Pixel 12 : déjà une fuite sur le processeur des smartphones Google de 2027

Les Pixel 11 ne sont pas encore sortis, mais ça n’empêche pas les leakers de s’intéresser aux Pixel 12 de Google. Au programme pour commencer ce qui sera une longue…

Ce caillou de 13 kg a paralysé le rover Curiosity sur Mars pendant 6 jours

Mars réserve parfois des surprises inattendues. En forant une roche surnommée “Atacama”, le rover Curiosity l’a arrachée du sol et s’est retrouvé bloqué. La NASA a mis six jours à…

Windows 11 : on pourra bientôt revenir à la barre des tâches de Windows 10

Microsoft va permettre aux utilisateurs de Windows 11 de revenir à une barre des tâches plus compacte, comme sur Windows 10. Bonne nouvelle pour les nostalgiques de Windows 10. Avec…

Netflix supprime une option de base de sa plateforme, la colère gronde chez les utilisateurs

Une fonction basique de tri du catalogue par ordre alphabétique a disparu sur la version web de Netflix, au grand dam de certains abonnés. Mais quelle mouche a piqué Netflix…

Un seul chargeur pour remplacer tous vos blocs secteur : ce UGREEN de 100W passe sous les 50 € sur Amazon

Avec ses 100 W de puissance et ses cinq ports, le UGREEN Nexode Pro 100 W est un chargeur polyvalent capable de charger n’importe quel appareil à grande vitesse. Il…

Meilleurs écouteurs sans fil : quel modèle choisir en 2026 ?

Vous souhaitez acquérir des écouteurs sans fil, mais vous êtes quelque peu perdu ? Avec le nombre croissant de modèles proposés par les constructeurs (Apple, Jabra, Sony…), il est de…

Voici comment le Fitbit Air veut convaincre ceux que les montres connectées ont toujours rebutés

Les montres connectées ne conviennent pas à tout le monde. Google l’a bien compris et lance le Fitbit Air, un bracelet sans écran pensé pour un suivi santé complet sans…

MacBook Neo : où l’acheter au meilleur prix ?

Vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur portable et les modèles proposés par Apple vous font de l’oeil ? Après le MacBook Air et le MacBook Pro, la marque à la…

Fitbit devient Google Health, avec un coach IA personnalisé “qui nous connaît”

L’app Fitbit disparaît au profit de Google Health, qui se dote d’un coach IA capable d’offrir un accompagnement et des conseils personnalisés. Comme prévu, l’application Fitbit va fermer le 19…

Google repense Search Live et cette fois, le changement saute aux yeux

Google enchaîne les redesigns sur ses outils de recherche, et Search Live vient d’en profiter. Le résultat est franchement réussi. L’interface gagne en couleurs, en immersion, et l’écart avec l’ancienne…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.