Cet astéroïde hors norme aurait creusé le plus grand cratère de la Lune il y a 4 milliards d’années

Le plus grand cratère de la Lune intrigue les scientifiques depuis des décennies. Une nouvelle étude identifie enfin l'astéroïde qui l'a creusé il y a 4 milliards d'années. Sa forme et sa trajectoire livrent des indices qui pourraient changer la compréhension de l'histoire de notre satellite naturel.

Les cratères lunaires fascinent les chercheurs depuis les premières observations télescopiques. Chacun d'eux conserve la trace d'un impact et permet de reconstituer l'histoire du système solaire primitif. La Lune, dépourvue d'atmosphère et d'activité géologique, agit comme une archive naturelle. Les scientifiques s'y intéressent d'autant plus que certains cratères pourraient receler de la glace. De récentes études ont montré que les cratères lunaires plongés dans l'ombre depuis des milliards d'années renferment les réserves les plus prometteuses pour les futures missions habitées.

Parmi tous ces impacts, le bassin Pôle Sud-Aitken se distingue par ses dimensions exceptionnelles. Ce cratère dépasse 2 000 kilomètres de large, sur la face cachée de la Lune. Il est le plus grand et le plus ancien de notre satellite naturel. Son origine a longtemps fait débat. Le bassin se situe précisément dans la région visée par les futures missions lunaires habitées. Le commandant de la mission Artemis 2 a récemment confirmé qu'un alunissage au pôle sud lunaire était désormais faisable.

Un astéroïde de 260 km s'est décapité en frappant la Lune et a laissé une cicatrice de 2 000 km

Le bassin Pôle Sud-Aitken a été formé par un astéroïde différencié d'environ 260 kilomètres de large. C'est ce que révèle une étude publiée dans Science Advances. Elle a été dirigée par Shigeru Wakita, chercheur à l'université Purdue aux États-Unis. À l'aide de simulations 3D haute résolution, l'équipe a reconstruit la trajectoire de l'impacteur. Cet astéroïde possédait un noyau de fer dense entouré d'une couche rocheuse, comme une petite planète. Il a percuté la Lune à environ 13 kilomètres par seconde, selon un angle de 30 degrés.

Cet angle faible est la clé du mystère. En frappant en oblique, l'astéroïde a été littéralement décapité. Ses couches supérieures se sont détachées. Son noyau de fer a continué de creuser, formant la forme elliptique du bassin. Un astéroïde ordinaire aurait produit un cratère plus arrondi. L'impact a aussi projeté des matériaux du manteau lunaire vers le pôle sud, à plus de 90 kilomètres de profondeur. Si les simulations sont exactes, les astronautes d'Artemis 4 pourraient prélever ces échantillons dès 2028. Ces roches permettraient de mieux comprendre la formation de la Lune.