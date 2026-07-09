La domination de Windows sur PC vient de passer sous un cap historique, le petit manchot gagne du terrain

Windows règne sur les ordinateurs du monde entier depuis des décennies. Pourtant, sa part d'utilisation vient de franchir un seuil que personne n'imaginait voir tomber si tôt. Et pendant que Microsoft recule, un petit manchot avance ses pions.

Windows 11
Crédits : 123RF

Le système d'exploitation d'un ordinateur reste souvent invisible pour celui qui l'utilise au quotidien. Pourtant, la répartition entre les grandes plateformes dessine les rapports de force du secteur informatique. Pendant des années, une seule d'entre elles a écrasé toutes les autres sur les machines de bureau. Microsoft a récemment reconnu avoir raté le virage de Windows 11. L'aveu reste rare pour une firme habituée à dominer sans partage. Aujourd'hui, les alternatives longtemps jugées confidentielles commencent à peser réellement.

Ce basculement se lit clairement dans les chiffres d'usage mondial des systèmes de bureau. Windows recule pendant que Linux, la plateforme open source portée par une large communauté, poursuit sa progression. Cet élan nourrit un intérêt croissant pour les usages libres. Un nouveau moyen de jouer sans passer par le système de Microsoft est même apparu récemment. Le rapport de force, longtemps figé, se remet enfin en marche.

Windows tombe sous les 60 % d'usage mondial sur les ordinateurs de bureau

Le système de Microsoft n'avait plus connu pareille situation depuis des années. Selon les données de StatCounter, Windows représente 56,55 % de l'usage mondial sur les ordinateurs de bureau en juin 2026. La firme de Redmond passe donc sous la barre des 60 % pour la première fois depuis longtemps. Linux atteint de son côté 4,39 %, l'un de ses meilleurs scores récents. La plateforme open source se maintient désormais au-dessus du seuil symbolique des 4 %. Apple reste solidement installé, avec ses plateformes macOS qui cumulent près de 16 % à l'échelle de la planète. Chrome OS complète le tableau avec 1,21 %.

Ces chiffres méritent une lecture prudente. StatCounter ne compte pas les machines réellement installées dans le monde. L'institut mesure plutôt les pages vues sur les sites équipés de son outil de suivi. Les pourcentages reflètent donc l'activité web observée, pas le parc informatique exact. Windows demeure de très loin le système le plus utilisé sur les ordinateurs de bureau. Personne ne le déloge du sommet pour l'instant. Franchir ce cap sous les 60 % reste toutefois une étape notable. Ce recul traduit un marché moins verrouillé qu'auparavant, avec une place de plus en plus large laissée aux alternatives.


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