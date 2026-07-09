C’est fini pour Mario Kart Tour sur Android et iOS, Nintendo débranche son jeu mobile

Nintendo annonce sa décision de fermer définitivement son jeu mobile Mario Kart Tour sur Android et iOS. Il ne sera plus du tout possible d'y jouer, même hors ligne.

Mario Kart Tour
Crédit : Nintendo

Dans quelques semaines, vous ne pourrez plus lancer Mario Kart Tour sur votre smartphone Android ou votre iPhone. Nintendo annonce la fin du support pour le jeu, très populaire au moment de son lancement en 2019, mais dont le succès s'est semble-t-il étiolé depuis. Les serveurs seront débranchés et Nintendo ne prévoit aucun mode hors-ligne, qui aurait permis de continuer à jouer uniquement en local sur les appareils sur lesquels il est déjà installé.

“Le service pour le jeu Mario Kart Tour prend fin le 29 septembre à 23 h 00 (heure du Pacifique) / le 30 septembre à 8 h 00 (heure d'Europe centrale). Merci pour votre soutien au fil des années”, communique sobrement le compte officiel du jeu sur les réseaux sociaux. Depuis fin 2023, le titre ne bénéficiait plus de mise à jour importante ajoutant de nouveaux contenus (circuits, pilotes, karts, planeurs) ou des fonctionnalités supplémentaires. Mais on ne s'attendait pas forcément à ce que Mario Kart Tour devienne inaccessible aussi vite.

Les circuits de Mario Kart Tour condamnés par Nintendo

Nintendo annonce l'arrêt de la vente de rubis dès à présent. Mais cette monnaie virtuelle peut continuer à être dépensée dans la sélection en lumière, la boutique de tenues Mii et la Ruée vers l'or s'il vous en reste en stock, et ce jusqu'à la fin de vie du jeu. En ce qui concerne les Pass Or, la situation est un peu plus compliquée :

  • Pour les joueurs possédant un Pass Or dont la validité se poursuit au-delà du mercredi 8 juillet 2026 à 8:00 : “Vous pouvez continuer à profiter gratuitement des avantages liés au Pass Or, à l'exception des récompenses de renouvellement, jusqu'au mercredi 30 septembre 2026 à 7:59. Cela inclut les joueurs bénéficiant de la période d'essai gratuit”.
  • Pour les joueurs ne possédant pas de Pass Or valide au début de l'opération de maintenance du mercredi 8 juillet 2026 à 8:00 : “À partir du début de la saison des vacances, le mercredi 5 août 2026 à 8:00, et jusqu'au mercredi 30 septembre 2026 à 7:59, vous pouvez profiter gratuitement des avantages liés au Pass Or, à l'exception des récompenses de renouvellement”.

Vous n'avez rien à faire pour profiter des avantages du Pass Or Mario Kart Tour pendant sa période de disponibilité gratuite, est-il précisé.


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