Bouygues Telecom : Gemini débarque sur la clé b.tv sous Google TV

Bouygues Telecom annonce la disponibilité de l'assistant IA Gemini sur sa clé b.tv, qui donne accès aux utilisateurs à l'interface Google TV.

bbox 5g tv
Crédit : Phonandroid

En début d'année, Bouygues Telecom lançait sa clé b.tv aux côtés de sa nouvelle Bbox 5G compatible Wi-Fi 7. Cet appareil est un dongle TV HDMI qui permet de transformer n'importe quel écran en Smart TV sous Google TV. Et il obtient une nouvelle fonctionnalité : l'intégration de Gemini, l'assistant vocal de Google boosté à l'IA.

“Les utilisateurs peuvent discuter naturellement avec Gemini pour obtenir des recommandations personnalisées et des réponses utiles à leurs questions, contrôler leurs appareils domotiques compatibles, et bien plus encore. Grâce aux listes d’envies et aux profils personnalisés, l'expérience de chacun est adaptée à ses besoins”, explique le FAI.

La clé b.tv de Bouygues Telecom donne accès à Gemini grâce à Google TV

Gemini sur Google TV permet de rechercher des contenus à visionner plus facilement, et peut également être invoqué pour obtenir des informations et poser des questions d'ordre plus général, comme on pourrait le faire sur smartphone ou via une enceinte connectée, par exemple. Bouygues Telecom cite une étude de l'Arcom selon laquelle les interfaces vocales deviennent de plus en plus populaires auprès des utilisateurs. Plus de la moitié des Français y déclarent avoir déjà utilisé une IA conversationnelle pour rechercher une information ou obtenir des recommandations.

“Cette nouvelle étape confirme notre volonté d’offrir une expérience TV toujours plus intuitive et personnalisée. L’intégration de Gemini sur la clé b.tv illustre la force de notre collaboration avec Google et notre ambition d’apporter le meilleur de l’IA de Google à nos clients”, déclare Bruno Duarte, Directeur Grand Public de Bouygues Telecom.

Le déploiement de Gemini sur Google TV, et donc sur la clé b.tv, a débuté, mais est progressif. Vous n'y aurez donc pas forcément accès tout de suite. Pour rappel, la clé b.tv est incluse dans l'offre Bbox 5G Wi-Fi 7 à 44,99 euros par mois, sans engagement et sans frais de migration. Elle peut aussi être acquise pour 69,99 euros indépendamment. Mais à ce prix, il est sans doute plus judicieux de se procurer un autre appareil HDMI sous Google TV, qui recevra aussi Gemini.


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