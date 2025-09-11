La Poste Mobile change de réseau, voici tout ce qu’il faut savoir

La Poste Mobile utilisait jusqu'ici le réseau mobile de SFR, les clients de l'opérateur vont dorénavant accéder à l'infrastructure de Bouygues Telecom, nouveau propriétaire de La Poste Mobile.

Il fallait s'y attendre, La Poste Mobile annonce un changement d'infrastructure réseau. Jusqu'ici, l'opérateur avait recours exclusivement au réseau de SFR pour octroyer une connexion mobile à ses clients. À partir du 29 septembre 2025, la situation va changer et La Poste Mobile va basculer vers le réseau mobile de Bouygues Telecom.

Dans un premier temps, seuls les nouveaux abonnés sont concernés. C'est-à-dire que si vous souscrivez un forfait La Poste Mobile avant cette date, ou que vous êtes déjà abonné, vous aurez encore accès au réseau de SFR. Tous les utilisateurs de La Poste Mobile seront transférés vers le réseau de Bouygues Telecom plutôt que celui de SFR d’ici à fin 2026, précise Alloforfait.

La Poste Mobile passe au réseau mobile de Bouygues Telecom

Il y a un peu moins d'un an, La Poste Mobile était racheté par Bouygues Telecom pour 950 millions d'euros. Il avait notamment fallu convaincre SFR, actionnaire minoritaire de l'opérateur, de vendre ses parts. Il est logique que le nouveau propriétaire préfère exploiter son propre réseau que celui d'un concurrent, aussi bien pour des considérations logistiques que financières.

En pratique, cela ne devrait pas changer grand-chose pour les clients. Les réseaux 4G et 5G de Bouygues Telecom et de SFR sont très performants et offrent une couverture étendue. Bien entendu, la qualité du réseau peut varier dans des endroits spécifiques, certaines zones étant mieux couvertes par un opérateur que par un autre, surtout en milieu rural. Pour les clients actuels, il ne devrait y avoir aucune procédure à effectuer pour passer du réseau de SFR à Bouygues Telecom, vous serez seulement prévenu de la transition par La Poste Mobile.

L'intégration de La Poste Mobile dans l'écosystème Bouygues Telecom commence à s'accélérer. Il y a quelques jours, nous vous rapportions que La Poste Mobile propose à présent des abonnements internet fixe basés sur les Bbox et le réseau fibre du FAI. L'opérateur met même en avant des bundles regroupant un abonnement fibre et un forfait mobile.