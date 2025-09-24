Samsung travaille déjà sur la 6G et s’associe à ces géants de la Tech

Le constructeur sud-coréen Samsung ne veut pas rater le virage de la 6G. Il annonce déjà sa collaboration avec des grands noms de la Tech afin de préparer l'arrivée du futur réseau mobile.

La 5G ne couvre pas encore l'ensemble du territoire français. Il n'y a qu'à ouvrir une carte affichant là où elle est disponible pour constater de nombreux trous. Mais ça n'empêche pas de penser à l'après, en l’occurrence la 6G. Que ce soit chez nous ou ailleurs dans le monde, les entreprises de télécommunications préparent l'arrivée de la prochaine norme mobile depuis quelques années. L'opérateur Orange a déjà des plans pour la 6G par exemple, tandis que de nombreux tests sont effectués pour démontrer l'efficacité du réseau.

Les premiers résultats sont d'ailleurs particulièrement prometteurs. Des chercheurs sont parvenus à atteindre des débits de 100 Gb/s en 6G, soit 10 fois plus que la 5G actuelle. Il s'agit bien sûr d'essais en environnement contrôlé, mais cela reste de très bonne augure pour les performances attendues en conditions réelles. Du côté des fabricants d'infrastructures, on se tient prêt. Le sud-coréen Samsung annonce ainsi qu'il s'associera à d'autres sur le projet.

La 6G est déjà dans les cartons de Samsung

La firme à l'origine des célèbres smartphones Galaxy confirme sa présence au prochain Verizon 6G Innovation Forum. Un rassemblement international qui vise à “définir l'avenir des communications sans fil 6G et à accélérer le développement des technologies associées“. Organisé par l'opérateur américain Verizon, il est également l'occasion de réunir autour de la table plusieurs grands acteurs du secteur.

On y retrouvera Ericsson, Nokia, Qualcomm et Meta (Facebook) par exemple. Autant de géants avec qui Samsung va collaborer pour “pour valider les technologies d'IA et de réseaux de communication qui propulseront l'avenir du sans fil, accélérant l'ère de la 6G grâce à des expériences utilisateur innovantes“, explique Jin-Gook Jeong, vice-président exécutif chez le constructeur. Concrètement, il s'agira de découvrir de nouvelles bandes de fréquence, développer des prototypes opérationnels ou encore organiser des tests sur le terrain.