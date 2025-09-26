Les abonnés La Poste Mobile vont recevoir gratuitement la 5G

En se connectant au réseau Bouygues Telecom plutôt que SFR, La Poste Mobile va proposer la 5G et le RCS sans surcoût à ses clients.

Bonne nouvelle pour les futurs clients et abonnés actuels à un forfait La Poste Mobile. Bouygues Telecom, qui a racheté l'opérateur l'année dernière, annonce que le changement de réseau mobile déjà annoncé, avec une transition de l'infrastructure de SFR à celle de Bouygues Telecom, va s'accompagner d'un passage à la 5G pour toutes les offres, et ce, gratuitement.

Dans un premier temps, à partir du 29 septembre 2025, ce sont les nouveaux abonnés qui vont pouvoir accéder au réseau 5G de Bouygues Telecom à partir d'un forfait La Poste Mobile. Il faudra se montrer un peu plus patient pour les utilisateurs qui sont déjà liés à l'opérateur. La majorité pourra disposer de la 5G courant 2026 et la quasi-totalité à la fin 2027. Il n'est pas précisé pourquoi il existe une telle différence de traitement entre les clients. Il peut s'agir d'un défi technique ou d'une question de contrat avec SFR, qui fournissait jusqu'ici son réseau mobile à La Poste, et qui va donc continuer de le faire pendant un temps pour certains abonnés.

La 5G et le RCS arrivent pour les abonnés La Poste Mobile

Autre nouveauté, le RCS fait son apparition. Cette technologie est, elle aussi, liée au réseau mobile, et ne sera active que pour les abonnés qui sont sous pavillon Bouygues Telecom. Elle permet d'envoyer et de recevoir des messages enrichis, comme sur les applications de messagerie, supprimant le protocole SMS, devenu bien trop limité de nos jours. On promet aussi des fonctionnalités avancées telles que les conférences à trois ou les renvois d’appels, là encore depuis le réseau de Bouygues Telecom.

Au vu de tous ces avantages pour les utilisateurs récents qui vont pouvoir dans quelques jours profiter d'une expérience améliorée, on en vient à se demander si cela ne vaudrait pas le coup de résilier son abonnement actuel si le client n'est pas engagé, quitte à souscrire un nouveau contrat dans la foulée.

Rappelons tout de même qu'au-delà de l'opérateur, des fonctions comme la 5G et le RCS dépendent aussi du mobile dont vous êtes en possession. Si votre appareil n'est pas compatible, vous ne pourrez de toutes manières pas en profiter.