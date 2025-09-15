Ce projet de SpaceX pourrait bouleverser les réseaux mobiles

L’entreprise de satellites d’Elon Musk multiplie les annonces et les acquisitions. Après avoir noué des partenariats avec les opérateurs, elle s’attaque désormais au cœur du réseau mobile. Une ambition qui pourrait bouleverser le marché mondial des télécoms.

Aujourd’hui, nos appels et nos connexions internet reposent sur un vaste réseau d’antennes, de câbles sous-marins et de fibre optique. Ces infrastructures sont gérées par quelques grands opérateurs qui investissent des milliards pour couvrir les villes et les campagnes. Mais ce modèle traditionnel pourrait être bouleversé par une autre approche : utiliser directement des satellites pour connecter les téléphones, sans passer par des antennes au sol.

SpaceX a déjà marqué les esprits avec Starlink, un service qui relie des foyers et des entreprises via des satellites en orbite basse. Jusqu’ici, le projet s’appuyait sur des accords avec des opérateurs comme T-Mobile, aux Etat Unis, pour élargir la couverture mobile dans les zones reculées. Mais l’entreprise d’Elon Musk semble désormais viser plus haut : construire son propre réseau mobile.

SpaceX rachète des fréquences pour créer son futur réseau mobile mondial

Selon le Washington Post, SpaceX a racheté pour près de 15 milliards d’euros de fréquences à EchoStar, la maison mère de Dish Network. Ce spectre permettrait de bâtir une infrastructure capable de délivrer une connexion 5G directement depuis l’espace. Elon Musk a lui-même expliqué que cette bande de fréquences ouvrirait la voie à un service bien plus puissant que les SMS ou les futurs appels vocaux annoncés par Starlink. L’objectif affiché serait clair : permettre de regarder des vidéos ou utiliser internet partout sur un smartphone, sans dépendre des antennes terrestres.

Elon Musk n’exclut pas d’aller encore plus loin. Il a évoqué la possibilité de concurrencer directement les géants américains comme AT&T, Verizon ou T-Mobile, quitte à racheter un opérateur déjà en place. Pour l’instant, le spectre acquis ne permettrait pas d’égaler ces acteurs dans les grandes villes, où la densité de trafic est immense. Mais dans les zones rurales et reculées, Starlink disposerait d’un avantage unique. Le président de la Commission fédérale des communications a même qualifié cette acquisition de « changement potentiel majeur », laissant entendre que SpaceX bénéficierait d’un terrain politique favorable pour se lancer.