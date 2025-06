La R5 électrique passe sous les 25 000 €, voici ce qu’elle garde (et ce qu’elle perd)

Elle était attendue depuis plus d’un an : la version la plus accessible de la R5 électrique est désormais disponible. Renault tient sa promesse tarifaire, mais doit revoir à la baisse certaines caractéristiques.

Annoncée dès sa présentation comme une citadine électrique populaire, la Renault 5 E-Tech s’est d’abord faite désirer. La marque avait commencé par lancer des versions haut de gamme, bien loin des 25 000 € espérés. Il aura fallu attendre plus d’un an pour que la variante la plus abordable, baptisée “five”, arrive enfin au catalogue. Un modèle pensé pour séduire les acheteurs urbains, sensibles au prix et au design.

La R5 E-Tech five est désormais proposée à 24 990 € hors bonus écologique. En tenant compte des aides disponibles — jusqu’à 4 000 € de bonus selon les revenus et 310 € de prime CEE — son prix peut descendre à 20 680 €. Pour ce tarif, la voiture conserve une dotation correcte : écran tactile de 10,1 pouces sous Android Automotive OS (sans services Google), instrumentation numérique 7 pouces, climatisation manuelle, vitres et rétros électriques, démarrage mains libres, feux de route automatiques et aides à la conduite comme le freinage autonome et le maintien dans la voie. Des équipements qui restent rares sur cette tranche de prix.

La Renault 5 E-Tech five conserve l’essentiel malgré une fiche technique allégée

Pour rester sous la barre des 25 000 €, Renault a dû faire quelques compromis techniques. Le moteur électrique de cette version développe 95 ch, contre 120 ch pour la version evolution vendue 3 000 € plus chère. Il est en plus produit en Chine, alors que celui des versions supérieures est assemblé en France. L’autonomie reste toutefois à 310 km grâce à la batterie de 40 kWh, partagée avec les autres modèles. Mais la R5 five se passe de charge rapide en courant continu (DC) et de pompe à chaleur. Le chargeur embarqué AC de 11 kW reste présent, mais il perd sa fonction bidirectionnelle. Des absences qui limitent les possibilités de longs trajets ou d’usage intensif hors zone urbaine.

Sur le plan du design, la five conserve les jantes acier de 18 pouces avec leurs enjoliveurs rétro et une finition noir étoilé de série. Le vert pop reste disponible en option à 800 €. L’allure générale reste fidèle aux versions plus chères, avec le look néo-rétro qui a séduit dès les premiers visuels. Mais la concurrence est bien présente : la Citroën ë-C3, par exemple, est affichée à 23 300 € hors bonus et accepte déjà la recharge rapide jusqu’à 100 kW. D’autres modèles comme la Dacia Spring ou la Leapmotor T03 jouent aussi la carte du prix bas avec moins de compromis sur ce point. Renault joue ici sur son image et ses finitions, mais certains choix techniques comme l’absence de charge rapide pourraient pénaliser ce modèle sur le terrain.