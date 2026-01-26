Kindle : votre fonction gratuite préférée va bientôt vous coûter 60 $ par an, voici la parade

Les liseuses ont cet avantage de posséder des fonctions gratuites permettant aux utilisateurs de multiplier facilement les ressources. Mais l’une d’entre elles deviendra payante d’ici moins d’un mois. Toutes les marques de liseuses ne sont pas concernées par cette évolution tarifaire et, rassurez-vous, il existe un moyen de la contourner.

Les liseuses sont devenues les alliées de nombreux lecteurs et lectrices ces dernières années : pratiques, faciles à transporter, ces appareils vous permettent de prendre des notes, de naviguer sur le web, d’accéder aux dictionnaires, mais aussi d’effectuer des achats directs ou encore d’alléger votre PAL (pour piles à lire) – mais si, cette pyramide de livres posée sur votre bureau ou sur le sol qui menace de s’écrouler à chaque instant.

De plus, les liseuses permettent de faire des économies – sur le long terme, certes. Par exemple, il existe un tas de solutions pour trouver des ebooks gratuits, que l’on vous détaille dans cet article. Mais les liseuses offrent également un certain confort, notamment grâce à des fonctionnalités ultra-pratiques. Toutefois, il semble que ces derniers temps il ne fasse pas bon d’avoir opté pour une Kindle. Coup sur coup, les modèles signés Amazon vont être amputés d’options gratuites, pourtant très appréciées des utilisateurs.

Cette fonction gratuite super pratique de votre Kindle va bientôt vous coûter 60 $ par an

On évoquait récemment dans nos colonnes la suppression par Microsoft de la fonction d’envoi de fichiers Word sur les liseuses Kindle après février 2026 – elle était gratuite en elle-même, à condition de posséder un abonnement Microsoft 365. Mais ce n’est pas la seule option qui va subir un changement : la célèbre fonction d’Instapaper, baptisée « Envoyer vers Kindle », ne sera bientôt plus gratuite.

Envoyer vers Kindle permet de sauvegarder des articles sur votre smartphone, puis, comme son nom l’indique, de les envoyer simplement vers votre liseuse. Mais, à partir du 19 février, il faudra débourser 5,99 $ par mois ou 59,99 $ pour en profiter. Alors qu’un internaute s’interrogeait sur Reddit à propos d’un e-mail mentionnant cette évolution, Brian Donohue, ingénieur principal chez Instapaper, s’est exprimé à ce sujet.

Il explique que ce service – auquel plus de cent mille personnes sont inscrites – est trop coûteux et gourmand en ressources serveurs pour l’entreprise. D’après lui, rendre cette fonctionnalité accessible via une souscription à Instapaper Premium devrait permettre de couvrir les coûts. L’abonnement comprend d’autres fonctionnalités, telles que des notes illimitées, la recherche plein texte, une archive permanente des articles et un lecteur PDF.

Notons toutefois que toutes les marques de liseuses ne sont pas concernées par cette facturation nouvelle : l’option d’envoi restera gratuite sur les Kobo – puisque le processus repose sur l’API d’Instapaper et non sur le système d’e-mail requis par Amazon, selon Android Authority. Et si vous possédez une Kindle, sachez qu’il existe des parades. Vous pouvez toujours télécharger vos articles manuellement et les transférer sur votre liseuse, soit via un câble USB, soit via l’outil officiel d’Amazon Envoyer vers Kindle.