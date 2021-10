Kawasaki veut mettre un terme au moteur thermique et passe au tout électronique

D’ici 2035, Kawasaki ne commercialisera plus que des modèles de motos électriques. Le constructeur a affirmé qu’à terme, il laissera définitivement de côté ses gammes à moteur thermique. Un projet très ambitieux, alors que ce dernier n’a présenté, à l’heure actuelle, qu’un seul prototype de moto électrique.

La transition vers l’électrique est en marche dans l’industrie des véhicules. Chez les constructeurs automobiles, ils sont déjà plusieurs à avoir passé la seconde. Renault, Volkswagen, Fiat, ils ont tous fait part de leur volonté d’abandonner, à plus ou moins court terme, le moteur à combustion thermique. Quand ils ne disposent pas déjà d’une gamme solide de voitures électriques, certains, comme Toyota, investissent des milliards de dollars pour préparer l’avenir.

Cet engouement général se propage désormais chez les constructeurs de motos. Zero Motorcycles en a fait sa spécialité, et les grands noms du secteur comptent bien rattraper leur retard. Aujourd’hui, Kawasaki a affirmé que la totalité de ses modèles passera à l’électrique d’ici 2035. Une annonce qui en a surpris plus d’un. En effet, le seul témoignage de l’intérêt de la firme pour ce domaine remonte à il y a deux ans, lors de la présentation d’un prototype au salon EICMA de Milan.

Kawasaki se laisse 10 ans pour développer ses motos électriques

D’autant que ce dernier n’a jamais vu le jour. Du moins, pas encore, puisqu’il pourrait rejoindre la liste des modèles proposés par Kawasaki à l’horizon 2035. Toutefois, il lui faudra sûrement apporter quelques améliorations, car ses performances sont largement en deçà des normes actuelles du marché. Alors que les modèles de Zero Motorcycles proposent déjà une puissance maximale aux alentours de 80 kW, le concept de Kawasaki n’affichait que 20 kW, dont 10 kW en continu.

Qu’à cela ne tienne, le constructeur japonais est ambitieux et le fait savoir. Il promet 10 modèles électriques dès 2025. Ces derniers ne seront disponibles qu’en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon. À ce jour, Kawasaki vend 380 000 motos thermiques par an, dont une grande partie en Amérique du Nord. La transition s’annonce donc mouvementée pour la firme.

