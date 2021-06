Fiat abandonnera les moteurs essence et diesel au profit de l’électrique d’ici 2030

Fiat vient d'annoncer ses plans pour passer toutes ses gammes sur des motorisations électriques et abandonner les moteurs essence et diesel à partir de 2025 – effort qui devrait se poursuivre jusqu'en 2030. Fiat espère lancer des voitures électriques “qui ne coûtent pas plus cher que les voitures thermiques” actuellement produites par le constructeur.

Fiat vient de dévoiler un plan ambitieux de transition énergétique. Le constructeur annonce qu'à partir de 2025 plusieurs gammes de véhicules passeront entièrement sur des motorisations électriques. A partir de cette date et pour les 5 ans suivants, Fiat va progressivement éliminer tous les moteurs essence et diesel de ses gammes.

De sorte qu'à partir de 2030, Fiat sera exclusivement un constructeur de voitures électriques, au même titre que Tesla. Fiat n'est pas le seul constructeur à avoir pris une décision radicale. D'autres grands groupes et marques ont annoncé leur intention de passer exclusivement sur des motorisations électriques.

Fiat va supprimer tous ses moteurs thermiques au profit de moteurs électriques entre 2025 et 2030

La technologie est de plus en plus efficiente, et on voit arriver sur le marché de plus en plus de voitures électriques avec des performances exceptionnelles tout en proposant une autonomie comparable à des équivalents essence. D'autant que les prix baissent, doucement mais sûrement.

Olivier François, PDG de Fiat, explique : “Notre devoir, c'est de mettre sur le marché des voitures électriques qui ne coûtent pas plus cher que les voitures thermiques, dès que nous le pourrons, grâce à la chute du prix des batteries. Nous explorons le territoire de la mobilité soutenable pour tous : c'est notre plus grand projet. Entre 2025 et 2030, notre gamme de produits va progressivement devenir exclusivement électrique”.

Une rumeur affirme par ailleurs que Stellantis, l'un des plus grands groupes automobile au monde qui possède la marque Fiat, est en train de construire une usine de batteries en Italie, histoire d'accompagner la transition énergétique de ses marques. On relève que Fiat a choisi comme nombre d'autres constructeurs 2030 comme deadline pour achever sa transition. Etes-vous impatient de pouvoir acheter plus de modèles Fiat en électrique ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article.

Source : Engadget