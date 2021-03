Volkswagen va cesser de développer des moteurs thermiques

Suivant l'exemple d'Audi, le PDG de Volkswagen Ralf Brandstaetter a annoncé que le constructeur allemand ne développera pas de nouveaux moteurs à combustion, afin d’accélérer la transition vers les véhicules électriques.

Dans une interview, le PDG Ralf Brandstätter a annoncé qu’il ne s’attend pas à ce qu’une nouvelle famille de moteurs soit lancée. De nouvelles mises à jour des unités existantes suffiraient, avant que les véhicules de VW ne deviennent majoritairement électriques.

Cependant, VW poursuivra le développement des moteurs actuellement utilisés et les préparera aux nouvelles normes d'émissions telles que la norme Euro 7, qui oblige certains constructeurs comme Audi à abandonner le diesel et l’essence. Ce sont précisément ces restrictions qui annoncent la fin des moteurs à combustion interne. « Nous en avons encore besoin pendant un certain temps, et ils doivent être aussi efficaces que possible », a-t-il déclaré.

Volkswagen veut 70% de ventes de voitures électriques d’ici 2030

Dans le cadre de sa stratégie “Accelerate”, annoncée le 5 mars, la marque prévoit que les véhicules entièrement électriques représenteront plus de 70 % de ses ventes de véhicules en Europe d'ici 2030. C’est une bonne nouvelle, puisqu’on sait que les voitures électriques polluent énormément moins que l’essence et le diesel. Cependant, les véhicules à moteur à combustion sont toujours essentiels pour Volkswagen, car ils sont rentables.

D’autres constructeurs ont également annoncé des objectifs similaires. C’est par exemple le cas de BMW, qui accélère sa transition et vise 50% de ventes de voitures électriques d’ici 2030. Il en est de même du côté de PSA, le constructeur automobile qui regroupe Citroën, DS Automobiles, Peugeot et Opel. En effet, ce dernier a annoncé qu’il ne commercialisera plus de véhicules alimentés par le diesel d’ici 2025. Renault compte également abandonner le diesel au profit de l’électrique et de l’hybride.

Ces annonces ne sont pas si étonnantes, puisqu’il faut également rappeler que l’Europe va interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035, il est donc urgent pour les constructeurs automobiles d’accélérer la transition vers le tout électrique. Comme Volkswagen est le fournisseur principal de moteurs pour les autres marques du groupe allemand SEAT et Skoda, celles-ci seront également impactées par cette décision.

