JBL Flip 7 : encore une belle chute de prix sur l’enceinte portable Bluetooth pendant les soldes !

Sortie il y a moins d’un an, la JBL Flip 7 est un modèle d’enceinte portable qui présente de nombreuses qualités dont un son puissant et équilibré. Pendant les soldes, Amazon propose une belle réduction sur ce modèle. C’est le moment d’en profiter.

Il existe un grand nombre de modèles de petites enceintes nomades. Malheureusement, beaucoup d’entre elles proposent un son médiocre et une puissance trop faible pour être vraiment intéressantes. Alors plutôt que de gaspiller votre argent dans de la camelote, nous vous conseillons de choisir une marque connue et un modèle qui corresponde réellement à vos attentes.

Alors si vous cherchez une enceinte portable robuste offrant un son de qualité et une excellente autonomie, nous vous conseillons la JBL Flip 7. Nous vous la conseillons d’autant plus qu’elle est actuellement en soldes sur Amazon.

La JBL Flip 7 est sortie il y a quelques mois au prix de vente conseillé de 149,99 euros. Mais pour les soldes, Amazon la propose à seulement 109 euros. C’est une belle baisse de prix pour un modèle récent. En plus, vous avez le choix entre plusieurs couleurs : Blanc, Bleu, Noir, Rouge et Violet.

JBL Flip 7 : l’enceinte nomade puissante, résistante et pas chère

Comme nous avons pu le voir dans notre test de la JBL Flip 7, cette nouvelle génération d’enceinte portables JBL reprend le look très identifiable des versions précédentes en cylindre avec les extrémités qui vibrent au rythme de la musique. JBL a conçu un design très robuste puisque cette enceinte peut résister sans problème à une chute d’un mètre sur le béton. Certifiée IP68, elle est résistante à la poussière et même à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes. Vous pourrez donc l’emporter n’importe où sans craindre de l'abîmer.

L’autre point fort de ce modèle, c’est qu’il propose un son très puissant malgré sa petite taille. Si vous le souhaitez, vous pouvez même connecter deux enceintes ensemble grâce à la technologie Bluetooth Auracast pour obtenir un son encore plus large. La qualité sonore est aussi bien présente avec la présence notamment de bonnes basses ce qui est assez rare sur ce type d’enceinte portable. Et avec IA Sound Boost, votre son est optimisé en temps réel pour un rendu équilibré et agréable.

Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, elle est de 14 heures et peut atteindre 16 heures en utilisant le mode Playtime Boost qui supprime toutes formes d’égalisation.