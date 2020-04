Cette semaine, Apple a présenté l’iPhone SE (2020), ou iPhone SE de seconde génération. Ce smartphone s’appuie sur la même recette que son prédécesseur : un design repris d’un ancien modèle, une fiche technique remise au goût du jour et un prix bien plus abordable que le moins cher des modèles haut de gamme. Mais vaut-il la peine face à d’anciens iPhone premium dont le prix a baissé depuis leur sortie ? Réponse dans ce duel contre l’iPhone XR, lui aussi réputé pour son rapport qualité-prix.

Apple n’est pas reconnu pour créer des smartphones « abordables ». Les standards de la firme sont élevés. Très élevés. Apple a été la première marque à dépasser la barre symbolique des 1000 euros pour un smartphone. Elle a depuis été rejointe par ces principaux concurrents, que ce soit Samsung, Huawei, Oppo ou Xiaomi. Soit tous les membres du Top 5 mondial. Mais cette propension à toujours aller plus haut dans la tarification a largement participé à une image de marque élitiste.

Pour se rapprocher de « la populace », Apple a donc essayé de créer plusieurs smartphones « moins chers ». Jusqu’en début de semaine, trois modèles répondaient plus ou moins bien à cette définition : l’iPhone 5C, version plastique de l’iPhone 5S, l’iPhone SE, petit démon de puissance dans un corps d’iPhone 4S, et l’iPhone XR, version allégée de l’iPhone XS. Six ans après l’iPhone SE, voici son successeur : l’iPhone SE (2020), ou iPhone SE deuxième génération, dont vous pouvez lire ici une présentation détaillée.

L’iPhone SE (2020) est un smartphone qui reprend le concept du premier iPhone SE : un corps recyclé d’un précédent smartphone (ici l’iPhone 8 qui profite de l’occasion pour tirer sa révérence), un coeur de flagship, quelques petites concessions bien évidemment et, surtout, un prix plus bas que les modèles haut de gamme. Comptez 659 euros pour l’iPhone SE (2020) 64 Go. Et deux paliers de stockage supplémentaires existent pour les plus gourmands. Un prix qui semble attractif, notamment face à l’iPhone 11. Mais l’est-il aussi face à d’autres modèles, peut-être plus anciens, mais aussi moins chers qu’à leur lancement ? Ce duel entre l’iPhone SE (2020) et l’iPhone XR vous donnera un élément de réponse.

Fiche technique

iPhone SE (2020) iPhone Xr Dimensions 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 150,9 x 75,7 x 8,3 mm Poids 148 grammes 194 grammes Ecran Retina IPS 6,1"

750 x 1334

326 pixels par pouce Liquid Retina IPS 6,1"

1792 x 828 pixels

326 pixels par pouce SoC A13 Bionic (7nm+) A12 Bionic (7nm) RAM 3 Go 3 Go Mémoire interne 64/128/256 Go 64/128 Go microSD Non Non Capteur photo 12 MP, f/1.8, PDAF OIS

4K en vidéo 12 MP, f/1.8, PDAF, OIS Capteur selfie 7 MP, f/2.2 7 MP, f/2.2

Face ID OS iOS 13 iOS 12

Mise à jour iOS 13 Connectivité Wi-Fi 802.11 ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0

NFC

Wi‑Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 Batterie 1810 mAh

Charge rapide 18 watts

Charge sans fil 2942 mAh

Charge rapide 18 watts

Charge sans fil Recharge rapide Oui 15W (chargeur rapide vendu séparément) Oui 15W (chargeur rapide vendu séparément) Capteur d'empreintes Oui Non

Design

Le design des deux smartphones est évidemment très différent. L’iPhone SE reprend le physique de l’iPhone 8, tandis que l’iPhone XR est le prédécesseur de l’iPhone 11. Cela veut dire que le second se veut, visuellement, plus proche des codes actuels qui suppriment le plus possible les bordures autour de l’écran.

Des bordures, l’iPhone SE en a deux belles, en haut et en bas de l’écran. En bas pour y intégrer un « faux bouton » Touch ID (il s’agit d’une surface tactile compatible Force Touch intégrant le lecteur d'empreinte). Et en haut pour quelques éléments techniques, comme le haut-parleur, le capteur selfie, ainsi que les capteurs environnementaux (proximité, luminosité).

L’iPhone XR, lui, concentre tous ces éléments dans une encoche où est hébergé Face ID. La reconnaissance faciale succède à la lecture d’empreinte digitale selon Apple, même si les rumeurs affirment qu’Apple pourrait troquer Face ID contre un lecteur d’empreinte intégré aux écrans des prochains iPhone.

Les deux iPhone sont habillés de verre minéral à l’arrière et d’aluminium sur les tranches. Ils sont tous deux étanches : IP67. Ils sont également tous deux équipés d’un seul capteur photo à l’arrière, flanqué d’un flash LED et d’un micro secondaire dont l’emplacement change selon les générations. L’iPhone SE est plus petit, plus mince et plus fin. Il est aussi beaucoup plus léger et entre plus facilement dans une poche. Ici, nous aurions tendance à choisir l’iPhone SE, mais si vous êtes allergique aux bordures, votre choix ne sera peut-être pas le même.

Écran

L’iPhone SE et l’iPhone XR sont tous deux équipés de dalles IPS. La génération de LCD n’est pas la même. Paradoxalement, celle de l’iPhone SE est antérieure. Et pour cause, il s’agit de l’écran de l’iPhone 8, sans changement. Diagonale de 4,7 pouces. Résolution « Retina » (soit 326 pixels par pouces). Ratio 16/9e un peu rétro aujourd’hui (pour ne pas dire dépassé). Colorimétrie élargie. L’écran de l’iPhone SE peut paraître petit, surtout si vous utilisez un écran de 5,5 pouces ou plus depuis plusieurs années.

L’écran de l’iPhone XR répond à des standards plus actuels, même si, là encore, l’usage des encoches est en train de disparaître (notamment dans le milieu d’Android). L’écran mesure 6,1 pouces. Sa définition est également Retina (326 pixels par pouce). Le ratio est 19,5/9e et le rapport entre la surface de la dalle et la surface totale du téléphone est de 79 %, soit 14 points de plus environ que l’iPhone SE. En outre, la surface tactile de l’iPhone XR profite d’un taux de rafraichissement de 120 Hz, offrant une meilleure fluidité. Avantage à l’iPhone XR ici.

Performances et mémoire

Entre l’iPhone XR et l’iPhone SE, il n’y a qu’une génération de différence du côté des chipsets. D’un côté l’A12 Bionic et de l’autre l’A13 Bionic, comme pour l’iPhone 11. C’est la grande promesse de l’iPhone SE : offrir les mêmes performances qu’un iPhone haut de gamme à prix réduit. Mais c’est une demi-promesse, comme nous le verrons d’ici quelques lignes.

Les deux chipsets sont des Hexa-core (2 coeurs rapides et 4 coeurs légers). Ils sont gravés en 7 nm, mais l’A13 profite d’une technique de gravure plus avancée, lui permettant de fonctionner plus rapidement sans chauffer. L’A13 fonctionne jusqu’à 2,65 GHz pour ses coeurs les plus puissants, contre 2,5 GHz pour l’A12. Les coeurs moins puissants observent aussi un écart dans les fréquences : 1,8 GHz et 1,6 GHz respectivement. Les GPU intégrés sont des quad-core dans un cas comme dans l’autre. Mais les performances graphiques de l’iPhone SE sont sensiblement meilleures.

Côté RAM, l’iPhone SE propose le même volume que l’iPhone XR. Soit 3 Go. Nous parlions précédemment de demi-promesse. En voici une preuve flagrante : l’iPhone 11 profite de 4 Go et non de 3 Go. Impossible donc pour l’iPhone SE d’offrir les mêmes performances. Notez que l’iPhone XS aussi bénéficie de 4 Go de RAM. La preuve qu’Apple fait ici un choix plus économique que technique.

L’iPhone XR et l’iPhone SE se déclinent en deux et trois paliers de stockage, respectivement. Les deux paliers communs sont 64 Go et 128 Go. L’iPhone SE profite d’un troisième palier, fixé à 256 Go. Ce dernier est assez cher, puisqu’il est proposé à 659 euros. Mais le choix de l’espace de stockage est toujours important avec un iPhone, puisqu’il ne supporte aucune carte mémoire. Dans cette partie, l’iPhone XE est largement avantagé.

Batterie et autonomie

Malgré les innovations dans le domaine des batteries introduites ces deux dernières années, l’iPhone SE reprend à l’identique celle de l’iPhone 8. Soit une batterie de 1821 mAh. Sur le site officiel d’Apple, il est indiqué que l’autonomie de la batterie est identique à celle de l’iPhone 8, qui était déjà identique à celle de l’iPhone 7. Nous sommes face à un exemple flagrant de recyclage. Rappelons que l’autonomie de l’iPhone 8 est de 14 heures d’usage en 3G environ, soit plus d’une journée en usage normal.

En face, l’iPhone XR, plus grand et plus volumineux, profite d’une batterie largement plus importante. Elle atteint une capacité de 2942 mAh. Son autonomie est légèrement supérieure : 16 heures en usage 3G. Soit, un peu moins d’une journée et demie en usage normal. L’écart n’est pas plus flagrant certainement à cause de la taille de l’écran et son rétroéclairage LED. Avantage donc toute de même à l’iPhone XR.

Pour la recharge, l’iPhone SE profite d’une charge rapide 18 watts. Elle est légèrement plus puissante que celle de l’iPhone 8 et de l’iPhone XR. C’est la même que celle de l’iPhone 11. Il s’agit là certainement d’un avantage offert par l’A13 Bionic et les composants plus récents avec lesquels il est compatible. La batterie se rechargerait, selon Apple, à 50 % en 30 minutes. L’iPhone SE est également compatible charge sans fil, comme l’iPhone XR.

Expérience photographique

L’iPhone SE reprend quasiment la même configuration photographique que l’iPhone 8. Du moins au niveau matériel. À l’arrière, un seul capteur de 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.8, autofocus à détection de phase, stabilisateur optique et flash dual LED (en lieu place d’un flash Quad LED sur l’iPhone 8). À l’avant, le capteur selfie est un modèle 7 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2 avec stabilisation électronique grâce au gyroscope de l’appareil.

L’iPhone XR reprend quasiment tous ces éléments avec deux différences. Le flash à l’arrière est quad-LED. Et le capteur selfie fait partie de Face ID avec un capteur de profondeur qui peut servir pour les autoportraits. Il n’y a en revanche pas de stabilisation électronique pour Face ID.

L’iPhone XR filme en 4K à 60 images par seconde. En Full HD, il filme jusqu’à 240 images par seconde et profite, dans ce mode, du HDR. Il capture l’audio en stéréo. L’iPhone SE va un peu plus loin. Il reprend les mêmes modes de prise de vue, mais profite de la stabilisation optique en Full HD. Égalité donc dans cette partie du duel, même si Apple promet que l’iPhone SE bénéficie aussi d’un coprocesseur d’image plus moderne que celui de l’iPhone XR.

Interface et applications

L’iPhone SE sera livré directement avec la dernière version d’iOS, la version 13.4. L’iPhone XR, quant à lui, a démarré avec l’iPhone 12, mais profite lui aussi des mises à jour vers iOS 13. Donc, théoriquement, aucun des deux iPhone ne prend le pas sur l’autre dans cette partie du duel. D’autant plus qu’il n’y a aucune différence dans les interfaces. Cependant, compte tenu de sa récence, l’iPhone SE devrait profiter plus longtemps des mises à jour. Léger avantage donc pour le dernier arrivé.

Prix

Le prix est une composante essentielle de ce face à face. Car Apple espère que le prix de l’iPhone SE sera suffisamment attractif pour faire oublier tous les smartphones « premium » concurrents, compris entre 400 et 700 euros. L’iPhone SE se décline donc ainsi : 489 euros en 64 Go, 539 euros en 128 Go et 659 euros pour la version 256 Go. Au passage, nous trouvons ce dernier palier prohibitif. Côté iPhone XR, il est proposé à 709 euros en version 64 Go et 759 euros en version 128 Go. Il est donc beaucoup plus cher. À volume de stockage égal, l’iPhone XR est 270 euros plus chers. Pire encore, le palier de stockage le plus cher de l’iPhone SE est moins élevé que le palier le plus économique de l’iPhone XR. Avantage très net à l’iPhone SE dans cette partie du duel.

Conclusion

Même si l’iPhone SE (2020) n’a pas que des avantages face à l’iPhone XR, d’un an et demi son ainé, ces atouts sont considérables. Parmi ces défauts, une autonomie à première vue moins intéressante, un écran moins grand et un design un peu vieillot. Et ces qualités : une plate-forme plus moderne, un encombrement beaucoup plus faible (qui plaira évidemment aux amateurs de petits smartphones puissants à l’image du premier iPhone SE) et évidemment un prix bien inférieur à son cousin.

L’équipement photographique, en retrait par rapport aux standards actuels, pourrait aussi être perçu comme un désavantage. Mais la relative absence de nouveauté en photo entre l’iPhone 8, qui a servi de base à l’iPhone SE (2020), et l’iPhone XR compense cela dans ce duel qui montre que ce nouveau semble être une meilleure proposition. Une remarque que pourrait également se faire des propriétaires d’Android qui pourrait craquer sur ce nouveau petit bolide…