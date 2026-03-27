Incroyable mais vrai : les appels vidéo à la FaceTime entre smartphones Android et iPhone bientôt disponibles

Le nouveau standard de communication RCS 4.0 va permettre des appels vidéo natifs entre Android et iOS, de la même manière que fonctionne FaceTime sur iPhone.

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Crédit : Phonandroid

La GSM Association (GSMA) a annoncé la finalisation de son nouveau standard de communication mobile : le profil universel RCS 4.0. Pour rappel, le RCS est le protocole qui a remplacé le SMS sur nos smartphones Android. Il permet, comme sur les applications de messageries tierces, d'accéder à des fonctions enrichies, telles que les messages vocaux, les emojis, les GIF et bien d'autres options devenues indispensables dans notre quotidien.

Le RCS 4.0 va apporter une nouveauté dont on osait plus rêver : la prise en charge native des appels vidéo entre applications de messagerie provenant d'écosystèmes différents. En bref, nous pourrions bientôt voir débarquer un FaceTime universel, qui nécessite seulement le numéro de téléphone du correspondant pour lancer un appel vidéo. La question “Tu as WhatsApp ?” à un utilisateur d'iPhone quand on a un smartphone Android va peut-être prendre du plomb dans l'aile dans les mois qui viennent.

Des appels vidéo natifs et interopérables via l'application Téléphone d'origine

Cette fonctionnalité est baptisée appels vidéo initiés par messagerie (MIVC). Elle “permet aux utilisateurs de transformer directement une conversation RCS individuelle ou de groupe en appel vidéo”, explique la GSMA. L'organisme promet “une transition fluide et intuitive du texte à l'interaction en temps réel, parfaitement intégrée à la conversation”. Les membres d'un groupe pourront rejoindre un appel vidéo en cours, nul besoin d'être présent dès le début de l'appel.

“MIVC ouvre la voie à la première expérience d'appel vidéo nativement prise en charge et interopérable sur un large éventail d'appareils et de réseaux”, se targue la GSMA. On pourrait arguer que cette option arrive bien tard et que tout le monde s'est déjà habitué à utiliser des applis tierces pour lancer des appels vidéo, même les grands-parents pour communiquer avec leurs petits-enfants, mais disposer d'une solution native n'est jamais une mauvaise nouvelle.

Reste à savoir quand les fabricants et les opérateurs vont rendre leurs mobiles et réseaux compatibles avec cette technologie. L'adoption d'une nouvelle norme RCS peut prendre du temps, et on sait qu'Apple rechigne souvent à la tâche pour privilégier ses solutions propriétaires.


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