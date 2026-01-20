Samsung prépare son écran OLED le plus avancé à ce jour, mais pas pour ses appareils

Samsung travaillerait en ce moment sur l'écran OLED le plus sophistiqué de sa gamme. Il n'équiperait pas ses smartphones en premier cela dit, puisque réservé à quelqu'un d'autre.

Ce n'est pas parce qu'un smartphone est estampillé Samsung, Apple ou Google que tous ses composants proviennent de ce fabricant. L'exemple le plus connu est celui du processeur, qui dans les appareils Android peut être signé Qualcomm ou MediaTek par exemple. Il y a certes des constructeurs qui essayent de garder un maximum de choses en interne, mais ils doivent tout de même faire des concessions sur certains points.

Exemple avec Apple. Quand vous allumez votre iPhone, l'écran sur lequel s'affiche l'interface sort des usines de Samsung Display. La division sud-coréenne spécialisée dans les écrans en fournit les dalles depuis longtemps, et ce n'est pas près de changer. D'ailleurs, la firme de Cupertino pourrait profiter d'une exclusivité au moins temporaire puisque l'écran OLED le plus avancé sur lequel Samsung travaille actuellement sortirait d'abord sur les iPhone 18.

Le meilleur écran OLED de Samsung arrive et ce n'est pas sur un appareil de la marque

Selon les sources du média ETNews, Samsung préparait un écran OLED LTPO+ pour l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max et le fameux iPhone pliable dont on parle tant. La dalle en question aurait une consommation énergétique mieux maîtrisée que les autres, tout en conservant un taux de rafraichissement variable en 1 et 120 Hz. Elle permettrait aussi d'obtenir un mobile pliable à la jonction quasi-invisible.

Lire aussi – L’iPhone 18 coûtera sûrement plus cher, même Apple ne peut rien contre la pénurie de RAM

Rappelons que Samsung utilise des écrans OLED LTPO sur les Galaxy S et les Galaxy Z, mais pas de LTPO+. Qu'Apple en ait la primeur ne veut pas dire qu'on n'en verra jamais sur les smartphones de la marque sud-coréenne, même s'il faudra sûrement patienter au moins jusqu'à 2027 pour cela. Les iPhone 18 Pro et Pro Max, ainsi que l'iPhone Fold, sont attendus pour l'automne 2026. Il ne devrait pas y avoir d'iPhone 18 standard cette année si les rumeurs se confirment.

Source : ETNews