iPhone 17 : le nouveau smartphone d’Apple est à son prix le plus bas pour seulement quelques heures !

Cela fait tout juste un mois que l’iPhone 17 est disponible en France. Pour fêter cela, on vous propose la plus grosse baisse de prix depuis sa sortie. En effet, en ce moment, vous pouvez l’acheter pour seulement 839,99 € au lieu de 969 €. Mais attention, cette promotion se termine dans quelques heures !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous hésitez à craquer pour le tout nouvel iPhone 17 ? Si vous attendiez une belle promotion pour passer à l’action, c’est le moment. En effet, Rakuten propose une baisse de prix cumulable avec un code promo qui font baisser le prix de presque 130 euros. Pour un iPhone sorti il y a un mois jour pour jour, c’est une excellente offre.

Pour profiter de cette offre, il faut choisir l’iPhone 17 vendu à 879,99 €. Vous n’aurez qu’à rajouter le code promo RAKUTEN40 dans votre panier pour voir baisser le prix de 40 euros supplémentaires et passer à seulement 839,99 €. Par contre, il ne va pas falloir tarder car ce code promo n’est utilisable que ce dimanche 19 octobre. Passé minuit, vous serez officiellement passé à côté de la meilleure promotion du moment pour l’iPhone 17.

En plus, la livraison est gratuite et vous cagnottez 26,40 euros sur votre compte de fidélité Rakuten.

Pourquoi choisir l’iPhone 17 ?

iPhone Pro, Pro Max et Air, la gamme de smartphone de la marque à la pomme propose des modèles très différents avec des niveaux de prix très différents. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, nous vous conseillons le modèle classique : l’iPhone 17 qui cumule excellentes performances, autonomie record, écran haut de gamme et l’un des meilleurs appareils photo présent dans un smartphone.

Certes, côté design, l’iPhone 17 ne voit pas de grand changement puisqu’il reprend le look iconique des générations précédentes. Mais l’habit ne fait pas le moine et cet iPhone cache bien son jeu. En effet, sous le capot, on trouve la toute nouvelle puce A19 gravée en 3 nanomètres associée à 8 Go de RAM.

Cette puce A19 offre des performances de haut vol tout en étant beaucoup moins énergivores. L’autonomie de l’iPhone 17 gonfle ainsi sensiblement en passant de 22 heures sur l’iPhone 16 à 30 heures sur l’iPhone 17.

L’écran est aussi nettement améliorée puisque l’on profite dorénavant d’une dalle 6,3 pouces et de la technologie ProMotion qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif entre 1 Hz et 120 Hz. La protection Ceramic Shield 2 est elle trois fois plus résistante aux rayures.

Enfin, le module photo principal comprend un capteur grand-angle de 48 MP qui se transforme si besoin en ultra grand-angle 48 MP et un téléobjectif x2 de 12 MP. La caméra frontale passe à 18 MP pour réaliser des selfies d’excellente qualité.