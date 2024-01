iPhone 16 : pas de grosses innovations en vue, Apple reste sur ses acquis

Selon Ming-Chi Kuo, expert reconnu pour ses prévisions précises sur Apple, les futurs iPhone 15 et 16 risquent de connaître une baisse significative de leurs expéditions, sans changements majeurs de design ni intégration poussée de l'IA avant 2025.

Dans un paysage technologique en constante évolution, les fabricants sont engagés dans une course effrénée à l'innovation. Alors que Microsoft se profile comme un leader potentiel grâce à son engagement dans l'intelligence artificielle, Apple a récemment dépassé Samsung. L’entreprise est devenue ainsi le leader du marché des smartphones pour la première fois en treize ans. Ce qui illustre parfaitement l'importance de rester à la pointe du progrès pour maintenir sa position sur le marché.

Cependant, selon Ming-Chi Kuo, expert renommé pour ses prédictions sur Apple, l'entreprise pourrait voir une baisse des expéditions pour ses futurs iPhone 15 et 16, attribuée à une concurrence accrue et à l'absence de changements significatifs en termes de design et d'intégration de l'IA. Cette prudence dans l'innovation contraste avec la stratégie de Samsung qui mise justement sur son intégration pour renforcer les expéditions de sa série Galaxy S24.

iPhone 16 : il pourrait manquer de nouveautés majeures selon cet expert

Ming-Chi Kuo est un analyste réputé dans l'industrie technologique, connu pour ses prédictions souvent précises concernant les produits Apple. Elles sont basées sur des informations provenant de la chaîne d'approvisionnement. Dans une récente analyse, il souligne une tendance préoccupante pour la marque : une réduction potentielle des expéditions d'iPhone de 15% en 2024 par rapport à l'année précédente. Ce qui la place en tête des baisses parmi les grands fabricants de smartphones. Cette prévision est attribuée à deux facteurs principaux : l'attrait croissant pour les smartphones pliables dotés d'IA et le retour en force de Huawei sur le marché haut de gamme, notamment en Chine. Ces éléments pourraient sérieusement impacter sa présence régionale et ses parts de marché.

Contrairement à Samsung, qui anticipe une augmentation des expéditions pour sa série Galaxy S24 grâce à une intégration plus poussée de l'IA, Apple semble prendre un chemin plus conservateur. Les rapports indiquent que d'importants changements de design et une intégration complète d'un écosystème d’intelligence artificielle dans les iPhones pourraient ne pas voir le jour avant la série iPhone 17 en 2025. Ce retard dans l'adoption de nouvelles technologies pourrait ralentir la dynamique d'expédition de la marque et le développement de son écosystème. Ceci pourrait affecter ses revenus et stratégies futures. Il est important de noter que ces informations restent des prévisions, et que le marché est sujet à de rapides évolutions.

Source : Medium