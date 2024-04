Apple TV : passer des appels vidéo se fera bientôt sans iPhone

Avec la prochaine version à venir de l'Apple TV, le lecteur multimédia de la marque à la pomme, le constructeur pourrait intégrer dans l'appareil une caméra. Résultat, les utilisateurs pourraient passer des appels vidéo FaceTime sans avoir besoin de passer par leur iPhone ou leur iPad.

Comme vous le savez peut-être, Apple a officiellement déployé en juin 2023 tvOS 17. Avec cette nouvelle version de son OS dédié à l'Apple TV, la marque à la pomme a introduit pour la première fois sur son lecteur multimédia (en version 4K) FaceTime.

De cette manière, les utilisateurs de l'Apple TV 4K peuvent passer des appels vidéo en FaceTime directement sur leur téléviseur via une appli FaceTime dédiée. Ils peuvent également transférer un appel vidéo commencé sur leur iPhone ou leur iPad vers leur Apple TV. Pour ce faire toutefois, les utilisateurs doivent impérativement configurer leur smartphone ou leur tablette Apple en tant qu'Appareil photo Continuité.

En d'autres termes, impossible de passer un FaceTime sur son Apple TV sans avoir un iPhone ou un iPad. Du moins, pour l'instant. En effet, selon le journaliste réputé Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de son lecteur multimédia. Selon ses dires, cette mouture pourrait être équipée d'une caméra intégrée.

Un Apple TV bientôt équipé d'une caméra intégrée ?

De cette manière, les utilisateurs n'auraient plus besoin d'utiliser leur iPhone ou leur iPad comme d'une webcam pour passer leurs appels vidéo sur leur TV via l'Apple TV. Toujours selon le journaliste, l'appareil prendrait également en charge des commandes gestuelles grâce à cette caméra. On imagine qu'Apple cherche ici à reproduire ce qui a été fait avec FaceTime sur iOS 17.

Pour rappel, la dernière version de l'OS permet d'ajouter des réactions durant un appel vidéo avec de simples gestes de la main. Les utilisateurs peuvent par exemple faire apparaître un coeur à l'écran en mimant un coeur à leurs doigts, ou déclencher une pluie de confettis en faisant le V de Victoire avec leurs deux mains. Reste également à savoir si les gestes se limiteront seulement à FaceTime ou si l'on pourra les utiliser pour naviguer dans l'interface de l'Apple TV. Bien entendu, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, faute de confirmation de la part d'Apple.