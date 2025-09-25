iPhone 15 Pro à 689 € : le smartphone n’a jamais été aussi peu cher pour les French Days !

Les French Days d’automne se tiennent cette année du 24 au 30 septembre. Durant ces quelques jours, de nombreux sites de e-commerce cassent le prix des produits high-tech. Les smartphones reconditionnés n’y échappent pas. Grâce au code FRENCHDAYS, vous pouvez obtenir l’iPhone 15 Pro à 689 € seulement chez Certideal. C’est un prix sacrifié !

Les amateurs de bons plans le savent bien, le French Days sont l’occasion de trouver des pépites à prix cassé. Les smartphones Apple vous font de l’oeil mais leur prix vous freine ? En vous tournant vers le reconditionné, vous pouvez faire de belles économies.

Certideal propose l’ iPhone 15 Pro de 128 Go à 709,99 € seulement alors qu’il était en vente à 1229 € à sa sortie. Et en utilisant le code FRENCHDAYS, vous obtenez 20 € de réduction supplémentaire. Le prix du smartphone chute alors à 689,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle performant doté de caractéristiques avancées !

Pour ce prix, vous avez bien évidemment droit à la garantie de 24 mois et, si le smartphone ne vous convient finalement pas, vous avez 21 jours pour être Satisfait ou remboursé.

L’iPhone 15 Pro n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Conçu pour offrir des performances de très haut niveau, l’iPhone15 Pro d’Apple intègre la puce A17 Pro, le premier chipset pour smartphone gravé en 3 nm. C’est un smartphone ultra puissant qui se démarque par sa rapidité d’exécution et son autonomie.

L’iPhone 15 Pro adopte le look haut de gamme qui a fait la renommée de la marque à la pomme. Sur ce modèle, on retrouve un alliage de titane qui permet au smartphone d’être plus robustesse et léger. On note également l’ajout d’un bouton Action personnalisable pour accéder plus rapidement à vos fonctionnalités préférées.

Pour l’écran, l’iPhone 15 Pro embarque une dalle Super Retina XDR de 6,1 pouces qui profite d’une résolution de 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp et d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Enfin, côté photo, ce smartphone n’est pas en reste puisqu’il est doté d’un capteur principal de 48 MP, d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP. À l’avant, on retrouve également une caméra frontale de 12 MP.

Certideal : la plateforme française spécialiste du reconditionné

Le reconditionné est une alternative intéressante qui permet à la fois de trouver des smartphones haut de gamme à prix abordable tout en réduisant son impact écologique.

CertiDeal est une plateforme française qui propose des smartphones reconditionnés en France. Pour maîtriser le coût et la qualité des produits, l'équipe de Certideal s'occupe des vérifications, des tests et, si besoin, des réparations directement en interne. Les smartphones sont ensuite vendus avec une batterie en excellent état et une garantie de 24 mois.