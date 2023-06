iPhone 15 Pro Max : le bouton du mode silencieux va-t-il disparaître ?

Une prétendue coque pour l’iPhone 15 Pro Max est apparue en vidéo sur les réseaux sociaux. Le découpage pour les éléments techniques confirme la présence de certains éléments techniques. L’un des découpages correspond à l’emplacement du bouton historique dédié au mode silencieux. Ce dernier pourrait être remplacé cette année par une touche multifonctions programmable. La coque laisse aussi entendre un changement au niveau du module photo.

De nombreuses spéculations concernent les boutons mécaniques des prochains iPhone. Certains ont avancé leur suppression pour les remplacer par des touches capacitives avec des moteurs haptiques pour simuler le « clic » physique, comme sur le bouton Touch ID de l’iPhone 6S. Mais le projet aurait été (temporairement ?) abandonné, Apple préférant une solution plus classique, avec des boutons mécaniques.

Ce retour en arrière ne sous-entend pas qu’il n’y aura pas de changement au niveau des touches des prochains iPhone, notamment de l’iPhone 15 Pro Max. Plusieurs fuites affirment qu’Apple pourrait supprimer le commutateur du mode silencieux. Un changement considérable pour tous les amateurs d’iPhone, car cet élément est le seul à avoir survécu ces 16 dernières années. Le commutateur est en effet le dernier élément ergonomique de l’iPhone originel présenté en 2007. Toujours selon les rumeurs, il pourrait être remplacé par un bouton multifonctions paramétrable.

Une coque pour l'iPhone 15 Pro Max révèle des ouvertures… et alors ?

Une nouvelle fuite relance aujourd’hui la rumeur. Cette fuite vient d’un leaker qui a posté sur Twitter une courte vidéo que vous pouvez retrouver ci-dessous. Celle-ci présente, selon son auteur, une coque d’iPhone 15 Pro Max. Dans cette séquence, il faut bien sûr se concentrer sur les ouvertures de la coque. Sur la tranche du bas, nous voyons le port de charge (logiquement au format USB-C) et les ouvertures pour le microphone et le haut-parleur principal. Sur la tranche de droite, nous voyons l’ouverture pour le bouton de mise en marche. Et sur la tranche de droite, il y a deux ouvertures. La plus grande pour le contrôle du volume et la plus petite située sur l’emplacement du commutateur. Et il semble identique à celui de notre coque officielle Apple d’iPhone 14 Pro Max…

Tous les médias dans le monde affirment que cette ouverture signifie la disparition du commutateur. Pour nous, il s’agit simplement de la confirmation qu’il y aura un élément physique à cet emplacement. Un commutateur ? Un bouton multifonctions ? Impossible de juger grâce à cette vidéo. De même, le moulage semble indiquer que les objectifs du module photo pourraient être plus larges. C’est en effet une possibilité qui présagerait de grands changements en photo. Cependant les coques officielles d’iPhone laissent simplement une ouverture carrée, sans plus de précision. Faut-il donc s’extasier ou prophétiser grâce à cette nouvelle coque ? Certainement pas. Mais on peut confirmer qu’Apple ne va pas révolutionner son smartphone. Du moins à l’extérieur.