iPhone 15 Pro : de nouveaux rendus dévoilent le nouveau « bouton d’action » du smartphone

D’ici quelques mois seulement, Apple dévoilera ses nouveaux iPhone 15 et 15 Pro. On sait déjà que ces derniers seront équipés d’un tout nouveau bouton d’action, qui viendra remplacer l’ancien interrupteur que l’on pouvait retrouver sur tous les modèles précédents.

Cela fait maintenant de nombreuses semaines que de nombreuses fuites évoquent un changement de design intéressant pour les prochains iPhone 15 Pro et Pro Max. En effet, divers rapports faisaient état de l’arrivée de nouveaux boutons volume ainsi que d’un nouveau bouton « d’action », venant remplacer l’interrupteur qui permet de passer rapidement en silencieux.

Cependant, des informations plus récentes sont venues indiquer qu’Apple avait finalement abandonné les changements prévus sur les boutons de volume à cause de gros problèmes de production, mais que le nouveau bouton d’action allait bien faire son apparition cette année. Grâce à des rendus signés 9to5Mac, on sait désormais avec précision à quoi il va ressembler.

Apple va abandonner son interrupteur latéral sur ses iPhone

Comme vous pouvez le voir sur les rendus du designer Ian Zelbo, Apple va enfin abandonner l’interrupteur physique qui permettait de mettre le smartphone en silencieux. Ce bouton, qu’il était jusqu’à présent possible de basculer d’avant en arrière, va devenir un simple « bouton de type pression ». Il s’agira d’un bouton capacitif spécial et que les utilisateurs devront presser, et il semble qu’il sera possible de lui attribuer d’autres fonctions.

Pour ce qui est du reste du smartphone, le designer précise également que les fichiers 3D partagés par Apple aux fabricants d’accessoires montrent que le module caméra de l’iPhone 15 Pro Max sera légèrement plus protubérant que sur le modèle Pro. Cela confirme donc que le modèle le plus grand dispose bien de plus gros capteurs que son petit frère, dont notamment un capteur périscopique permettant un zoom optique plus puissant.

Enfin, notons également la réduction drastique des bordures de l’écran. Si l’iPhone 14 Pro Max était déjà le champion dans le domaine, avant de se faire voler la couronne par le Xiaomi 13, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max devraient eux aussi à leur tour proposer des bordures très fines tout autour du panneau avant. D’après le leaker Ice Universe, celles-ci ne devraient mesurer que 1,55 mm, contre 2,17 mm sur l’iPhone 14 Pro.