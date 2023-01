Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra se passeront de bouton physique

Les ventes d’iPhone 14 sont très mauvaises. Apple parvient à peine à répondre à la demande en iPhone 14 Pro, tandis que les iPhone 14 et 14 Plus ne parviennent pas à convaincre le public. Selon Ming-Chi Kuo, la firme à la pomme va revoir sa copie avec les iPhone 15. Elle envisagerait de faire disparaître les boutons physiques de la surface de ses smartphones.

Le public est très impatient de découvrir les iPhone 15. La rumeur court selon laquelle la prochaine génération de smartphones d’Apple sortira le 23 septembre 2023. Elle devrait améliorer la gamme en tous points. Tous les iPhone 15, du plus « basique » aux Pro, disposeraient du même capteur photo, et dans le même esprit, la Dynamic Island qui fait tant d’envieux chez les possesseurs d’Android, devrait être proposée sur toute les modèles.

Apple prendra tout de même soin de diversifier son offre et de différencier ses produits. Cela passera tout d’abord par la création d’un modèle encore plus luxueux que les autres, l’iPhone 15 Ultra. Par ailleurs, il se murmure que la firme de Cupertino va apporter des changements radicaux au design des iPhone 15 Pro. En effet, il est fort possible que ceux-ci n’arborent plus du tout de boutons physiques. Les boutons de volume et de menu seraient situés sous une surface tactile et utiliseraient la technologie Taptic Engine pour offrir un retour haptique.

Les boutons physiques vont disparaitre sur les iPhone 15 Pro et Ultra, et bientôt sur les appareils haut de gamme d'Apple

Comme souvent lorsqu’il s’agit d’Apple, c’est par Ming-Chi Kuo que nous est arrivée cette information. On peut déduire de ses diverses publications sur Twitter que seul le commutateur sonnerie/silencieux survivra à cette refonte totale. D’après l’analyste, si cette évolution de l’interface de l’iPhone 15 Pro est bien reçue, d’autres appareils d’Apple pourraient en bénéficier. On évoque ainsi la disparition des boutons physiques sur l’Apple Watch Ultra ou encore sur l’iPad Pro.

Quel est l’intérêt pour Apple de se passer de boutons physiques ? Si certains observateurs affirment que leur absence rend les produits plus durables, car moins sujets à une défaillance mécanique, on peut aussi considérer qu’en cas de panne, la surface tactile sera plus difficile à réparer.

