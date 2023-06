iPhone 15 : Apple s’attend à des ventes record, le début de la production est imminent

Les premiers iPhone 15 vont bientôt quitter les usines, Apple ayant décidé de débuter la production un peu plus tôt cette année pour éviter les problèmes d’approvisionnement qu’il avait connu l’année dernière.

La production du très attendu iPhone 15 devrait débuter prochainement, Apple cherchant à éviter les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui ont affecté la disponibilité de l'iPhone 14 Pro et Pro Max pendant les fêtes de fin d'année. Pour rappel, les smartphones avaient été victimes de leur succès, mais surtout des restrictions drastiques en Chine à cause de l’apparition de cas de COVID-19 dans les usines de Foxconn.

Afin d'éviter qu'un tel scénario ne se reproduise, Apple aurait décidé de lancer la production de pièces pour l'iPhone 15 plus tôt que l'année dernière. Selon le site chinois IT Home, la chaîne d'approvisionnement d'Apple se prépare déjà à la production de pièces pour l'iPhone 15, et le début de la production est imminent.

Les premiers iPhone 15 vont bientôt quitter les usines chinoises

D’après les informations d’IT Home, la production de masse commencerait dès la fin du mois de juin, et le premier lot de produits serait prêt dès juillet. En commençant la production aussi tôt, Apple espère atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et réduire les délais d’attente pour les consommateurs. Pour rappel, la Chine ne serait pas le seul pays où seraient produits ces iPhone 15, Apple ayant délocalisé une petite partie de sa production dans d’autres contrées, notamment en Inde.

Le géant de la technologie serait optimiste quant aux ventes de cette série, et s’attend à ce que l'iPhone 15 dépasse les ventes de ses prédécesseurs. Apple s'est fixé pour objectif d'expédier environ 89 millions d'unités de l'iPhone 15 cette année, contre 78 millions d'unités de l'iPhone 14 vendues au cours de la même période l'année dernière.

Il reste maintenant à voir si les smartphones seront suffisamment convaincants pour générer de telles ventes. En France, celles-ci pourraient être plombées par un prix en hausse pour tous les modèles, ce qui poussera peut-être certains fans à se tourner vers la génération précédente. D’ailleurs, rappelons qu’aucun iPhone SE de nouvelle génération ne serait prévu avant au moins 2025, ce qui devrait limiter les options abordables pour les consommateurs les moins fortunés.