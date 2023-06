MacBook M3, Watch Ultra 2 : voici tous les produits Apple attendus ces prochains mois

Apple se prépare à lancer de nombreux nouveaux produits ces prochains mois, et on sait désormais à quoi s’attendre grâce aux informations partagées par Mark Gurman, de Bloomberg.

Les iPhone 15 ne sont évidemment pas les seuls appareils dans les cartons pour ces prochains mois chez le géant américain Apple. Dans la dernière édition de sa lettre d'information Bloomberg Power On, le célèbre journaliste Mark Gurman a révélé quelques détails sur la prochaine feuille de route d'Apple, et les produits que l’on peut attendre. Parmi eux, une Apple Watch Ultra 2, qui viendra directement succéder à la Watch Ultra originale qui avait été lancée en même temps que les iPhone 14.

D’après ses informations, parallèlement à la très attendue gamme iPhone 15 qui sera lancée cet automne, Apple s'apprête à dévoiler l'Apple Watch Series 9 ainsi qu'une Apple Watch Ultra de deuxième génération. Sa fiche technique est encore inconnue, mais plusieurs rapports ont déjà indiqué qu’il ne fallait pas espérer de capteur de glycémie avant au moins plusieurs années. On s’attend à des hausses de prix sur les iPhone 15 cette année, mais on ne sait pour l’instant pas ce qu’il adviendra des tarifs des montres. Pour rappel, l’Apple Watch Ultra avait été lancée en 2022 à un tarif élevé de 999 euros.

Apple prépare de nombreux nouveaux Mac

Le rapport de Gurman évoque également la gamme Mac, indiquant que les mises à jour des appareils MacBook et MacBook Pro, alimentés par la puce M3, devraient arriver plus tard en 2023 ou au début de 2024. Apple prépare notamment un MacBook Pro 13 pouces équipé d'une puce M3, de nouveaux MacBook Air 13 et 15 pouces, ainsi que des variantes M3 Pro et M3 Max des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Étant donné qu’Apple vient tout juste de dévoiler son MacBook Air 15 pouces avec puce M2 à 1599 euros, on ne sait pas si son successeur arrivera en même temps que le plus petit modèle, mais cela devrait se préciser bientôt.

Apple travaillerait aussi sur de nouveaux modèles iMac avec des écrans de 24 pouces, sautant ainsi la génération M2 que nous attendions pourtant plus tôt dans l’année. En outre, Gurman a mentionné un prochain modèle d'iMac avec un écran de plus de 30 pouces, sans plus de précision, qui pourrait potentiellement servir de successeur tant attendu à l'ancien iMac Pro. L'utilisation de la puce Apple M3 Ultra, similaire à la puce M2 Ultra que l'on trouve dans le Mac Studio et le Mac Pro, est attendue sur cette variante premium.

Des iPad OLED en 2024, mais aussi des AirPods Pro 3

Gurman a également réaffirmé qu'Apple prévoyait de mettre à jour la gamme d'iPad en 2024. Ces mises à jour devraient inclure des modèles iPad Pro équipés d'écrans OLED, offrant aux utilisateurs une meilleure qualité d'affichage, ainsi qu'une itération actualisée de l'iPad Air. On sait d’ailleurs qu’Apple pourrait facturer son iPad Pro OLED plus cher qu’un MacBook Pro, étant donné le prix élevé des dalles OLED.

Enfin, Gurman a souligné qu'Apple travaille sur la troisième génération des AirPods Pro, ce qui laisse présager des améliorations potentielles et de nouvelles fonctionnalités pour les célèbres écouteurs sans fil. On peut aussi s’attendre à une nouvelle Apple TV et d’autres produits pour la maison.

Voici un récapitulatif de tous les produits attendus :