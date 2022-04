iPhone 14 Pro : Apple utiliserait un port Lightning amélioré pour des transferts plus rapides

Les prochains iPhone 14 Pro et Pro Max pourraient bien disposer d’une nouvelle fonctionnalité intéressante que les versions 14 et 14 Max n’offriront pas : des transferts de données plus rapides grâce à un meilleur port Lightning.

Peu de temps après avoir dévoilé qu’Apple arrêtera de vendre l’iPhone 11 après le lancement de l’iPhone 14, le leaker LeaksApplePro a désormais annoncé que le géant américain comptait bien améliorer le port Lightning des modèles les plus chers. En effet, Apple utiliserait sur les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max une nouvelle génération de port Lightning, bien plus rapide.

Alors que le port Lightning actuel des iPhone 13 Pro et 13 Pro Max est limité à des vitesses de transfert équivalentes à la norme USB 2.0, c’est-à-dire 480 mpbs ou 60 Mo/s, les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max profiteraient eux de vitesses de transfert en hausse. Leur port Lightning serait cette année équivalent à une norme USB 3.0, ce qui lui permettait de migrer des données à toute vitesse jusqu’à 5 gbps ou 640 Mo/s.

Toujours pas d’USB-C sur l’iPhone

Malheureusement pour ceux qui attendaient qu’Apple passe enfin à l’USB-C sur ses iPhone, il semble que nous aurons toujours droit au Lightning cette année. Pourtant, Apple a très largement adopté l’USB-C sur ses autres appareils, dont notamment les iPad ou encore ses MacBook. L’arrivée de l’USB-C sur l’iPhone 14 Pro aurait peut-être pu lui permettre d’être compatible avec la nouvelle norme USB 4.0, qui promet une vitesse de transfert à 40 gbps.

L’Europe tente régulièrement de faire pression sur Apple pour que le fabricant américain adopte enfin un chargeur universel, mais il semble que nous ne verrons jamais cette connectique arriver sur ses smartphones. Cependant, certains utilisateurs n’ont pas hésité à modifier leurs propres appareils pour les équiper d’un port USB-C. On imagine qu’Apple supprimera tout simplement le port Lightning de son smartphone pour passer au 100 % sans fil avant d’être contraint d’adopter l’USB-C. On sait d’ailleurs qu’Apple travaille actuellement sur une fonction « Internet Recovery », qui permettrait de retrouver ses données en diffusant un signal de récupération qui pourrait être capté par iTunes ou Finder sur un ordinateur Windows ou Mac. L’iPhone deviendrait alors un appareil 100 % sans fil.

