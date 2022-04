Apple arrêtera de vendre l’iPhone 11 après le lancement de l’iPhone 14

Comme c’est souvent le cas après la sortie d’une nouvelle génération d’iPhone, le géant américain Apple arrêtera de commercialiser quelques modèles plus anciens, et nous savons déjà quelle sera la nouvelle victime cette année.

Après avoir abandonné les iPhone 8 et 8 Plus en 2020, puis les iPhone 12 Pro et XR après l’introduction des iPhone 13 il y a quelques mois, Apple aurait décidé qu’un nouveau modèle quittera son catalogue à la fin de l’année. D’après les informations du leaker @LeaksApplePro, c’est l’iPhone 11 qui devrait être retiré des Apple Store.

La sortie de l’iPhone 14 en septembre 2022 marquerait donc la fin d’un des smartphones les plus populaires du fabricant. Proposé à 589 euros sur le site officiel, il s’agissait d’une bonne alternative aux nouveaux modèles qui sont vendus à quelques centaines d’euros supplémentaires. C’est surtout l’iPhone SE 5G 2022 qui devrait profiter de ce nouvel abandon.

Lire également : iPhone SE 5G – cette vidéo montre à quel point son autonomie est faible

Les ventes d’iPhone SE 5G 2022 pourraient augmenter après le retrait de l’iPhone 11

Bien que l’iPhone 11 ne dispose pas d’écran OLED et que ses composants datent de maintenant quelques années, l’appareil a longtemps déstabilisé les ventes de l’iPhone SE, proposé seulement 60 euros moins chers sur la boutique officielle d’Apple (529 euros). En effet, certains clients préféraient dépenser quelques dizaines d’euros supplémentaires pour profiter d’un téléphone avec un écran beaucoup plus grand ou une meilleure autonomie. Pour rappel, l’iPhone SE 5G 2022 est toujours équipé du même écran LCD de 4,7 pouces caractéristiques des anciens iPhone.

On sait qu’Apple va vendre moins d’iPhone SE 5G que prévu d’ici les prochains mois à cause de la guerre en Ukraine, mais les ventes pourraient bien repartir à la hausse une fois l’iPhone 11 retiré de la boutique. Toutefois, on sait qu’Apple va également faire diminuer le prix de son iPhone 12 classique, qui pourrait donc bien devenir une nouvelle alternative intéressante pour les petits budgets. Il reste à savoir à quel prix pourrait être proposé l’iPhone 12 une fois les iPhone 14 annoncés. Le smartphone est actuellement toujours vendu à partir de 809 euros, mais on imagine que son prix pourrait baisser à seulement 709 euros à la fin de l’année.

Source : idropnews