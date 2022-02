Le premier iPhone 12 Pro Max avec port USB-C est en vente sur eBay

Le premier iPhone 12 Pro Max équipé d'un port USB-C est en vente sur eBay. Des ingénieurs slovaques sont en effet parvenus à enlever le port Lightning d'Apple. Malgré les modifications subies, le smartphone est entièrement fonctionnel.

En dépit des pressions exercées par l'Europe, Apple a toujours refusé de troquer le port Lightning de ses iPhone contre un port USB-C. Dans ce contexte, des ingénieurs ont pris les choses en mains. L'an dernier, un étudiant en robotique est d'ailleurs parvenu à ajouter un port USB-C à un iPhone X. Sa création a été vendue plus de 100 000 dollars sur Ebay. Peu après, un YouTubeur a mis au point un iPhone X USB-C entièrement étanche.

Dans la même veine, DEEP, une entreprise basée en Slovaquie, a développé le premier iPhone 12 Pro Max équipé d'un port USB-C. L'entreprise a partagé une vidéo montrant toutes les étapes de la modification sur sa chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver la vidéo en fin d'article.

Le premier iPhone 12 Pro Max avec port USB-C du monde est en vente

“Cette procédure comparable à une petite opération nécessite des compétences adéquates en microélectronique, une connaissance des circuits électroniques et de leur câblage, et beaucoup de patience”, explique DEEP sur son site web. Les ingénieurs slovaques ont notamment dûs contourner la certification MFI d'Apple. Cette certification est réservée aux câbles et composants certifiés par la marque. Un port USB-C fabriqué par un tiers n'est évidemment pas concerné par MFI.

Pour faire entrer le port USB-C dans la structure à la place du connecteur Lightning, ils ont également été obligés de déplacer les haut-parleurs du smartphone. Bref, cette opération n'est pas à la portée du premier bricoleur venu.

Malgré les nombreux obstacles, l'iPhone 12 Pro Max est entièrement fonctionnel, explique Deep. L'entreprise assure qu'il est possible de recharger le téléphone avec un chargeur Apple, de le brancher à un ordinateur ou de le synchroniser avec iTunes.

La firme a mis en vente l'iPhone sur Ebay. Les enchères prendront fin le 6 mars 2022. Actuellement, les internautes ont déjà enchéri jusqu'à 1350 dollars. Il est probable que le prix de l'iPhone continue de monter dans les jours à venir.