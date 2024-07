iPhone 14 Plus : Amazon propose le smartphone Apple moins cher

L'iPhone 14 Plus devient moins cher au cours du Prime Day 2024 ! Chez Amazon, les membres du programme Prime peuvent s'offrir le smartphone Apple sous les 665 euros. Toutes les informations sur ce nouveau bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

Jusqu'à ce mercredi 17 juillet inclus, dans le cadre du Prime Day 2024, l'iPhone 14 Plus proposé dans sa version 128 Go et en deux coloris (bleu et mauve) est au prix exact de 664,05 euros au lieu de 699 euros ; soit 35 moins cher par rapport au tarif destiné aux autres clients Amazon. Pour information, le smartphone vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Pour rappel, l'iPhone 14 Plus est un téléphone qui a été lancé à la rentrée 2022. Il est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition de 2778 x 1284 pixels. Le smartphone de la marque à la Pomme est également doté du processeur Apple A15 Bionic, d'une batterie Li-Ion de 4323 mAh, du système d'exploitation iOS 16, d'une mémoire vive de 6 Go, d'un double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) et d'une caméra TrueDepth de 12 MP. Quant à la connectivité, celle-ci est composée de la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et d'un port Lightning. Pour en savoir plus sur l'appareil, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'iPhone 14 Plus.