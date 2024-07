iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi : les meilleures offres du Prime Day sur les smartphones

Le Prime Day est le point culminant des soldes d'été sur Amazon. Pendant deux jours, le géant du e-commerce propose des réduction dépassant parfois les 60% sur une myriade de produits. Découvrez ici les meilleures offres sur les smartphones.

Il ne vous a sans doute pas échappé qu'Amazon a officiellement lancé son opération Prime Day dès le 16 juillet 2024. Les offres resteront actives jusqu'au mercredi 17 juillet à 23h59. Si vous avez prévu de changer de smartphones pendant l'été, c'est le moment de scruter les occasions qui s'offrent à vous.

Et si vous pensez ne pas être concerné par ses offres exclusives aux membres Prime, sachez qu'il est possible d'essayer le programme gratuitement. Et donc, vous pouvez vous inscrire aujourd'hui et profiter des remises exceptionnelles du Prime Day.

Plusieurs smartphones sont ainsi à des prix très intéressants sur Amazon en ce moment : iPhone 15, Pixel 8 et 8 Pro, Redmi Note 13 ou encore le Xiaomi 14. Tous font l'objet de dizaines, voire centaines d'euros de réduction en ce moment.

Les meilleures offres pour changer de smartphone pendant le Prime Day

Redmi Note 13 à 159 €

Sur le segment des smartphones à petit prix, le Redmi Note 13 fait figure de champion. Lancé à 200 € dans sa version 4G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, le smartphone est en ce moment à 159 € sur Amazon dans le cadre du Prime Day.

Sur la même page, vous pouvez également choisir la configuration 8/128 Go pour seulement 20 € de plus. Et si vous avez besoin de plus de stockage, la version 8/256 Go est à 207 €.

Galaxy A25 et A55 dès 235 €

Si vous visez un smartphone Samsung Galaxy, deux modèles de la gamme A sont à prix réduit chez Amazon pendant le prime Day. Il s'agit d'une part d'un modèle d'entrée de gamme, le Galaxy A25 qui s'affiche à 235 € au lieu de 319 € en appliquant un coupon.

Le Galaxy A55 qu'on ne présente plus est un modèle plus puissant qui se positionne sur le segment du milieu de gamme. Il offre une expérience qui s'approche de celle du Galaxy S24 pour un prix nettement inférieur. En ce moment, il est à 399 € au lieu de 499 € dans son coloris lilas (nuances de mauve).

Pixel 8 et 8 Pro : jusqu'à 400 € de remise

Les Pixel 8 et 8 Pro voient leur prix baisser considérablement sur Amazon pendant le Prime Day. Au lieu de 799 €, la version standard s'affiche en ce moment à 549 €, ce qui correspond à une réduction de 250 €.

Si vous préférez le Pixel 8 Pro, il fait l'objet d'une baisse de prix plus importante. Le smartphone est à 719 € sachant qu'il a été lancé il y a quelques mois à 1099 €, ce qui correspond à une réduction de près de 400 €.

iPhone 15 et iPhone 15 Pro Max dès 799 €

On termine notre focus de nos coups de coeur par les derniers iPhone d'Apple. Le modèle de base, l'iPhone 15 est à 799 € sur Amazon au lieu de 969 €, ce qui représente une réduction de près de 20%. Pour le plus récent des iPhone, c'est une offre plutôt alléchante. Si vous visez ce modèle, c'est le moment de l'acheter avant que le prix ne remonte.

L'iPhone 15 Pro Max fait aussi l'objet de plusieurs dizaines d'euros de réduction sur Amazon en ce moment. Au lieu de 1480 €, le smartphone Apple s'affiche actuellement à 1269 €, ce qui représente une réduction de 210 €. Et n'oubliez pas : les offres du Prime Day se déroulent sur 48 heures et s'achèvent demain, mercredi 17 juillet à 23h59.