iPhone 14 mini : Apple laisserait finalement sa chance au smartphone petit format

Alors que tout pointait vers un abandon des modèles mini en 2022, un nouveau rapport est venu remettre de l’huile sur le feu concernant l’iPhone 14 mini. D’après un célèbre leaker, Apple pourrait finalement bien sortir un petit smartphone cette année.

Cela fait maintenant plusieurs mois que tous les rapports indiquaient qu’Apple allait abandonner son smartphone au petit format cette année, le modèle mini. Après l’échec de l’iPhone 12 mini de 2020 puis de l’iPhone 13 mini de 2021, qui n’avait pas réussi à relever le niveau des ventes, on s’attendait à ce qu’Apple laisse tomber ce format.

Cependant, un rapport publié ce week-end par le célèbre leaker Evan Blass chez 91Mobiles affirme que l'un des plus grands distributeurs d'Apple dans la région Asie-Pacifique se prépare à mettre en stock de nouveaux modèles d'iPhone et d'iPad le mois prochain, y compris un supposé « iPhone 14 mini » et un iPad de 10e génération avec un écran de 10,2 pouces.

Apple pourrait ressusciter son smartphone mini en 2022

En plus des iPad Pro et d’un iPad de 10e génération, les distributeurs asiatiques s’attendent bien à ce qu’Apple lance un iPhone 14 mini cette année. Pourtant, tout indiquait jusqu’à présent qu’Apple allait finalement remplacer ce petit modèle par un nouvel iPhone avec un écran de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Max.

Bien qu’Evan Blass soit généralement très bien informé, il semble que ce nouveau rapport n’ait pour l’instant été corroboré par aucune autre source. Rien n’indique qu’Apple a commandé des écrans de petite taille à ses fournisseurs. On sait d’ailleurs que l’iPhone 14 Max est bien réel, puisqu’Apple a déjà passé commande chez ses fournisseurs habituels pour deux modèles de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Max et l’iPhone 14 Pro Max.

Quoi qu’il en soit, nous serons bientôt fixés quant au sort du petit iPhone, Apple ayant vraisemblablement prévu de tenir sa Keynote annuelle le 7 septembre prochain. Les quatre iPhone 14 n’arriveront pas seuls, Apple prévoit également de lever le voile sur une nouvelle série de montres connectée, les Apple Watch Series 8. Celles-ci seraient accompagnées d’un modèle Pro plus résistant et avec un design légèrement différent, ce qui serait une première depuis 2018.

Source : 91mobiles