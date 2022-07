L’Apple Watch Pro utilisera enfin un nouveau design, une première depuis 2018

Apple travaille sur ce qui semble être une Apple Watch haut de gamme avec un nouveau design plus robuste que les montres actuelles. Après 4 ans, Apple va donc enfin introduire un design modernisé sur ses montres connectées.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, l’Apple Watch Pro qu’il avait évoqué dans des rapports précédents sera bien la première depuis la quatrième génération de 2018 à utiliser un nouveau design. En plus d’être plus durable et robuste que les modèles existants, elle utilisera une nouvelle conception prévue pour la protéger contre les activités de haute intensité. Pour une meilleure durabilité, l'Apple Watch Pro utiliserait une “composition durable de titane“, ce qui la rendrait idéale pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

Mark Gurman précise que la montre n’utilisera pas le fameux design aux bordures plates que de nombreuses fuites avaient évoqué ces derniers mois. Selon ses informations, aucune Apple Watch en 2022 ne profitera de bordures plates, toutes adopteront toujours les mêmes bordures arrondies que nous avions pu voir jusqu’à présent.

L’Apple Watch Pro va utiliser un écran géant

Parmi les autres changements, on sait que la montre connectée de nouvelle génération profitera d’un écran 7 % plus grand et un capteur de température corporelle. L'écran d’environ 2 pouces aurait une définition d'environ 410 pixels par 502 pixels, et pourrait être utilisé pour afficher davantage de mesures de condition physique ou d'informations sur les cadrans des montres. On s’attend évidemment qu’il soit accompagné d’une batterie encore plus grande.

Mark Gurman s’attend également à ce qu’Apple dévoile cette nouvelle Apple Watch Pro plus tard cette année, en même temps que l’Apple Watch Series 8 et la nouvelle Apple Watch SE plus abordable. En ce qui concerne son tarif, elle serait disponible à plus de 1000 euros.

Les années suivantes s’annoncent excitantes pour les montres connectées, puisque Gurman annonce qu’Apple travaille déjà sur un tensiomètre sans brassard pour ses montres connectées, et celui-ci pourrait arriver dès 2025. Son introduction s’avère encore plus délicate que l’ECG. Il s’attend également à ce que les montres d’Apple soient capables de détecter les niveaux de glucose sans prise de sang, mais un tel capteur n’arriverait pas avant la fin de la décennie.

Source : Mark Gurman