Les ventes d’iPhone 13 Pro explosent mais personne ne veut de l’iPhone 13 mini

Les ventes d'iPhone 13 Pro sont colossales ! Aux Etats-Unis, les smartphones haut de gamme d'Apple rencontrent un succès monstre. Par contre, les consommateurs ne semblent pas convaincus par l'iPhone 13 mini.

Dès leur arrivée sur le marché, les iPhone 13 ont rencontré un succès tonitruant. En dépit de leur design très proche des iPhone 12, les nouveaux iPhone se vendent par palettes dans le monde. Le succès de la gamme a d'ailleurs permis à Apple de s'imposer comme le numéro 1 du marché en Chine.

D'après un nouveau rapport du cabinet Consumer Research Intelligence Partners, ce sont notamment les iPhone 13 standard qui sont plébiscités par les consommateurs. Selon le rapport, la gamme des iPhone 13 (tous modèles confondus) représente 71% des ventes d’iPhone en mars 2022 aux Etats-Unis. L'an dernier, les iPhone 12 n'avaient réussi à accaparer que 61% du marché.

Carton rouge pour l'iPhone 13 mini

“Les acheteurs post-pandémiques ont afflué vers les nouveaux téléphones d'Apple, même s'ils n'ont eu que des améliorations progressives par rapport aux modèles précédents”, explique Josh Lowitz, associé et cofondateur du CIRP.

Sur le marché américain, l'iPhone 13 standard s'est imposé comme l'édition la plus populaire de la gamme, avec 38% des ventes. Le smartphone se distingue des autres variantes grâce à son meilleur rapport qualité prix. Il y a an, l'iPhone 11 était l'iPhone le plus vendu aux Etats-Unis, avec 24% des ventes.

Les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max se vendent également comme des petits pains. Les deux éditions haut de gamme sont les deux autres modèles les plus populaires auprès des consommateurs américains, malgré leur prix de départ élevé.

Par contre, l'iPhone 13 mini est un véritable échec commercial. En miroir de son prédécesseur, le smartphone petit format ne séduit pas les consommateurs. Le 13 mini ne présente que 3% des ventes, comme l'iPhone 12 mini. Face au désintérêt affiché par le marché, Apple a décidé de laisser tomber la variante. La gamme d'iPhone 14 ne comptera pas de version mini. La marque proposera plutôt une version Max, avec un écran plus grand.

Malgré un marché morose, Apple est parvenu à attirer les consommateurs vers sa nouvelle gamme. Le rapport explique ce succès par la réduction de la période de renouvellement. Concrètement, les acheteurs attendent moins longtemps avant d'investir dans un nouvel iPhone.

“Les acheteurs d'iPhone conservent leur ancien téléphone pendant une période plus courte, renversant ainsi une tendance à long terme. Maintenant seulement environ 20 % des acheteurs gardent leur ancien téléphone pendant trois ans ou plus”, souligne Mike Levin, associé et cofondateur du CIRP.