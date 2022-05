iPhone 14 : Apple pourrait lancer la production de masse plus tôt que prévu

Les iPhone 14 entreront bientôt en production. Avec des semaines d'avance sur son programme, Apple lancerait sous peu la production de masse de ses prochains smartphones haut de gamme.

Le développement des iPhone 14 avance à grands pas. En février, Apple a validé le design de sa nouvelle gamme de smartphones dans les temps sur son calendrier. Quelques mois plus tard, le géant de Cupertino s'est arrêté sur la fiche technique définitive des iPhone à l'issue d'un premier test de production. Cette phase d'essai a permis de déterminer si les manufactures sont en mesure de produire les iPhone tout en respectant les exigences de qualité élevées d'Apple.

Dans ce contexte, Apple se rapproche peu à peu de la production de masse. En règle générale, le groupe lance la production en série au début de l'été. Cette année, Apple aurait pris de l'avance sur son planning. D'après les informations du média chinois United Daily News, Apple a demandé à Foxconn, l'un de ses partenaires, de commencer à recruter des travailleurs pour assurer l'assemblage des iPhone 14.

Apple précipiterait la production de masse des iPhone 14

Début de semaine, Foxconn a donc lancé une importante campagne de recrutement pour son usine de Zhengzhou. L'entreprise offre des primes de 30 % pour attirer plus de travailleurs. La firme cherche à recruter des ouvriers dans l'urgence. Pourtant, il s'agit généralement d'une saison creuse concernant la production d'iPhone.

Apple aurait visiblement décidé de précipiter les choses. La marque californienne craint que le gouvernement chinois ne décrète de nouvelles mesures de confinement contre le Covid-19, ce qui risque de ralentir la production de ses iPhone. Pour mémoire, plusieurs usines chinoises, à Shanghai et à Kunshan, ont été fermées pendant plusieurs jours en mars. Ces confinements stricts ont ralenti pendant un temps la production d'iPhone. Dans ces conditions, Apple chercherait à prendre de l'avance en cas de problèmes ultérieurs.

Les recrutements annoncés par Foxconn ont également été provoqués par le succès monstre des iPhone 13. Comme l'a annoncé Apple lors de ses résultats financiers, les derniers fleurons de son catalogue se vendent comme des petits pains malgré la pénurie de puces informatiques.

Si tout se passe comme prévu, Apple devrait présenter la gamme des iPhone 14 dès septembre 2022. Comme l'an dernier, la marque déclinerait la gamme en 4 modèles. On vous en dit plus dès que possible sur les nouveaux iPhone. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : United Daily News