Apple pourrait copier Microsoft et créer sa propre Surface Book

Il semblerait qu'Apple soit en train de réfléchir à la manière dont elle pourrait fusionner les expériences des utilisateurs de MacBook et d'iPad en un seul appareil, à l’image des Surface Book de Microsoft.

Alors que Microsoft a mis fin à sa gamme Surface Book en lançant son nouveau Surface Laptop Studio, Apple pourrait suivre les traces de son concurrent et lancer un produit assez similaire, ou du moins, un accessoire pour iPad qui lui ressemble. Après avoir utilisé une puce M1 dans ses tablettes, Apple chercherait donc à nouveau à rendre l’expérience iPad et MacBook encore plus similaire.

Comme le souligne Patently Apple, l'Office américain des brevets et des marques a publié un nouveau brevet d'Apple. Ce dernier décrit un « accessoire de clavier à charnière ayant plusieurs modes d'installation pour un dispositif informatique de type tablette ». Selon le brevet, cet accessoire pourrait inclure un ou plusieurs dispositifs d'entrée (clavier, trackpad) qui fonctionneraient avec une tablette, ainsi qu'un « mécanisme de couplage » qui pourrait inclure un espace pour stocker un stylet.

Ce nouveau clavier sera différent du Magic Keyboard de l’iPad Pro

Apple propose déjà un clavier Magic Keyboard pour l'iPad Pro depuis 2020, mais la société travaillerait également sur appareil avec un clavier traditionnel plus proche de celui des Microsoft Surface Book 3 que nous avions pu tester.

En effet, selon le brevet d'Apple, la charnière permet à un appareil de type iPad de se coupler à un accessoire clavier en s'insérant dans un élément magnétique qui maintient l'appareil en place. Contrairement au Magic Keyboard qui utilise la technologie Bluetooth, le nouveau clavier d’Apple serait cette fois-ci connecté à l’iPad grâce à sa charnière, comme c’est le cas sur les Surface Book de Microsoft.

La charnière possèderait même son propre écran d’aide qui pourrait afficher certaines indications telles qu’un message personnalisé, l’autonomie restante, la date ou encore l’heure. Apple décrit plusieurs itérations de ce concept détachable, chacune d'entre elles offrant aux utilisateurs la possibilité de placer l'iPad dans différentes orientations. De son côté, le clavier utiliserait des touches électromécaniques.

Un élément magnétique serait également présent pour fixer un stylet Apple Pencil, et une interface de connexion pourra supporter des accessoires tels qu’un appareil photo, un projecteur, un microphone ou encore une lumière.

Source : Patently Apple