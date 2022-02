iPhone 14 : Apple lance la première phase de la production, le design est définitif

Les iPhone 14 sont en chemin ! Plusieurs mois avant la keynote, Apple vient de lancer la première phase de la production de ses smartphones. La firme de Cupertino s'est donc déjà arrêté sur le design des futurs iPhone.

Le développement des iPhone 14 suit son cours. D'après les informations obtenues par l'Economic Daily de Taïwan, Apple vient de lancer la première phase de la production de ses futurs smartphones. Fidèle à son calendrier, le géant de Cupertino a lancé la phase de production d'essai dans le courant de février.

Tous les ans, Apple fait passer un test de production à ses manufactures. Cette phase de test vise à s'assurer que les lignes de production des usines soient prêtes pour la production de masse, qui débute généralement dans l'été. Sur base des plans envoyés par Apple dans le cadre des essais, les usines doivent mettre en place les machines dédiés à la production des téléphones. La firme exige également qu'un protocole de test de qualité soit également mis sur pied par ses partenaires, dont Foxconn.

Sur le même sujet : le double trou dans l’écran des iPhone 14 devrait ressembler à ça

Apple teste les lignes de production des iPhone 14

Á ce stade de la production, l'essentiel du design et des caractéristiques de la gamme des iPhone 14 doit avoir été décrété par les équipes d'Apple. De facto, la marque californienne semble dans les clous pour le lancement prévu en septembre prochain, malgré la pénurie de composants. En 2020, Apple avait pris du retard lors de cette phase de la production à cause des restrictions sanitaires imposées pendant la pandémie. Les iPhone 12 étaient alors arrivés sur le marché avec du retard.

Citant des informations en provenance directe de l'industrie, l'Economic Daily explique qu'à la suite de première phase de test, les usines doivent corriger les anomalies survenues et améliorer leur processus. L'essai vise aussi à déterminer les problèmes de conception éventuels des iPhone. L'entreprise est ainsi libre de revoir ses plans pendant plusieurs mois avant le lancement de la production de masse.

Si tout se passe comme prévu, Apple devrait présenter la gamme des iPhone 14 dès septembre 2022. Comme l'an dernier, la marque déclinerait la gamme en 4 modèles. Cette année, Apple proposerait un iPhone 14, un 14 Max, un 14 Pro et un 14 Pro Max. On vous en dit plus dès que possible sur le sujet. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Taiwan Economic Times